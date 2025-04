Parla Conceicao Jr: “Mio padre? Già nella storia del Milan. Sulla stagione…”

Intervistato a Flashscore News, Sergio Conceicao , figlio, con lo stesso nome, dell'allenatore del Milan , ha parlato così del padre e della sua impronta nel club rossonero: "Ha già vinto un titolo, e questo di per sé mette il suo nome nella storia del club. Tuttavia, potremo valutare la stagione di mio padre solo alla fine del campionato. Spero che tutto finisca bene e che raggiunga gli obiettivi che si è prefissato. Al momento siamo in una fase decisiva di tutti i campionati e non sarebbe giusto fare un'analisi definitiva adesso. Quello che posso dire è che ha già lasciato il segno con un titolo e che sta lavorando 24 ore su 24 per avere successo in un club gigante del calcio europeo. Spero sinceramente che raggiunga il successo che merita, non solo perché è mio padre, ma per l'impegno e la dedizione che dimostra quotidianamente".

Conceicao Jr: "Mio padre vuole vincere al Milan. Ha già lasciato il segno..."

Infine, Conceicao Jr ha concluso: "Ha avuto molti successi in passato. Ma nel calcio la gente dimentica molto in fretta. Questo fa parte del problema. È esattamente quello che ho detto sulla pressione: quello che hai fatto ieri non conta più, quello che conta è quello che fai oggi. È questo che definisce i grandi club e i grandi momenti decisionali. In sostanza, questa costante adrenalina è ciò che ci fa sentire veramente vivi e utili nella nostra professione. Nessuno vuole avere più successo di lui al Milan? È impossibile. Anzi, credo che sia più che evidente quanto lavori duramente e quanto si impegni. Fa tutto ciò che è in suo potere per avere successo e lavora duramente per ottenerlo".