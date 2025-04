Taveri: “Oltre ai nomi, il Milan deve fare chiarezza. Il resto è una conseguenza”

In conclusione, il futuro del Milan sembra avviato verso una maggiore organizzazione, con Fabio Paratici in pole position per assumere il ruolo di direttore sportivo. Come sottolineato da Mino Taveri, la priorità per il club rossonero sarà quella di fare chiarezza sulla struttura societaria, stabilendo con precisione i ruoli e le responsabilità all'interno della squadra. Solo con una gestione chiara e ben definita si potranno compiere i passi necessari per il rilancio del club, sia a livello nazionale che internazionale.