Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Zero problemi, solo soluzioni: il mantra di Allegri è chiaro. I segnali verso Milan-Fiorentina

MILAN-FIORENTINA

Zero problemi, solo soluzioni: il mantra di Allegri è chiaro. I segnali verso Milan-Fiorentina

Zero problemi, solo soluzioni: il mantra di Allegri è chiaro. I segnali verso Milan-Fiorentina
Milan-Fiorentina, Massimiliano Allegri ha parlato ieri nella classica conferenza stampa alla vigilia della partita di Serie A. Chiari messaggi dell'allenatore rossonero
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

La partita di questa sera tra il Milan e la Fiorentina, già difficile di suo per via dell'avversario e del fatto che venga dopo la sosta per le gare delle nazionali, è diventata ancora più complessa per i rossoneri. Il Diavolo di Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di giocatori importantissimi come Pulisic e Rabiot, entrambi fermi per infortuni muscolari. Non solo: niente Nkunku per un pestone al piede ed Estupinan ancora non al meglio dopo i problemi alla caviglia. Insomma, problemi su problemi. Che non si domanda e va dritto sulla propria strada è Massimiliano Allegri: l'allenatore rossonero, ieri in conferenza stampa, ha parlato in modo chiaro.

Milan-Fiorentina, Allegri non cerca alibi

—  

"Abbiamo un numero sufficiente di giocatori per affrontare la partita di domani (oggi). Non ci sono problemi di questo genere". Queste le parole dell'allenatore rossonero. L'obiettivo è chiaro: non creare alibi alla propria squadra e tenere in alto la concentrazione di chi dovrà giocare questa sera in campo. "Gli infortuni fanno parte della stagione. C'è un momento in cui arrivano tutti insieme e quando stai bene e devi capire il momento. Chi c'è deve fare di più". Parole chiarissime con l'obiettivo di vincere anche con le tante assenze.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan-Fiorentina, probabili formazioni: infortunio anche per Loftus-Cheek. Il piano di Allegri>>>

Il mantra è stato lo stesso per tutta la conferenza: "Quando c'è un problema bisogna trovare la soluzione", e ancora: "Ci sono soluzioni. Però dobbiamo giocare da squadra, con compattezza e umiltà. Faremo una grande partita". Zero alibi, solo la ricerca di soluzioni alternative per continuare con l'inizio ottimo di stagione del suo Milan. "Domani (oggi) ci sono giocatori in grado di fare una buona partita". Vedremo se Allegri avrà trovato la chiave per fare bene anche contro la Fiorentina e se i calciatori hanno recepito bene il suo messaggio.

Leggi anche
Milan-Fiorentina, numeri e dove vederla: ecco tutto ciò che c’è da sapere
Milan, in Liga i capitani pensano a una protesta per la partita all’estero

© RIPRODUZIONE RISERVATA