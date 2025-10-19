Il mantra è stato lo stesso per tutta la conferenza: "Quando c'è un problema bisogna trovare la soluzione", e ancora: "Ci sono soluzioni. Però dobbiamo giocare da squadra, con compattezza e umiltà. Faremo una grande partita". Zero alibi, solo la ricerca di soluzioni alternative per continuare con l'inizio ottimo di stagione del suo Milan. "Domani (oggi) ci sono giocatori in grado di fare una buona partita". Vedremo se Allegri avrà trovato la chiave per fare bene anche contro la Fiorentina e se i calciatori hanno recepito bene il suo messaggio.