Milan, in Liga i capitani pensano a una protesta per la partita all’estero

Come il Milan giocherà a Perth, in Liga si giocherà a Miami e i giocatori stanno valutando di protestare contro questa decisione
Sta facendo tanto discutere la decisione del Milan e della Serie A di giocare una delle partite di questo campionato all'estero, nello specifico a Perth e quella contro il Como, che in teoria sarebbe stata in casa per i rossoneri. Alla fine, dopo le pressioni, la UEFA ha accettato e quindi sarà impossibile per i tifosi milanisti italiani seguire allo stadio la sfida. Tuttavia, la Serie A non è l'unica ad aver avuto questa idea: anche la Liga farà la stessa cosa. La sfida tra Villarreal e Barcelona si giocherà infatti a Miami il 21 dicembre.
Esattamente come qui, tanti pareri negativi hanno sommerso questa decisione. Tra cui anche molti giocatori. Sia quelli rossoneri che quelli del Como si sono espressi negativamente, così come Cesc Fabregas, allenatore della squadra lagunare. Anche giocatori di altre squadre non hanno espresso parere positivo. Tuttavia, in Spagna sembrano pronti a passare al livello successivo.