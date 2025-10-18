Milan, in Liga i capitani pensano a una protesta per la partita all’estero

Sta facendo tanto discutere la decisione del Milan e della Serie A di giocare una delle partite di questo campionato all'estero, nello specifico a Perth e quella contro il Como, che in teoria sarebbe stata in casa per i rossoneri. Alla fine, dopo le pressioni, la UEFA ha accettato e quindi sarà impossibile per i tifosi milanisti italiani seguire allo stadio la sfida. Tuttavia, la Serie A non è l'unica ad aver avuto questa idea: anche la Liga farà la stessa cosa. La sfida tra Villarreal e Barcelona si giocherà infatti a Miami il 21 dicembre.