Milan-Fiorentina, Allegri scegli Nkunku al posto di Pulisic? Per Leao ...

MILAN-FIORENTINA

Non ci sono ancora i risultati ufficiali (scopri qui perché), ma Pulisic con altissime probabilità salterà almeno Milan-Fiorentina per l'infortunio muscolare subito in USA-Australia. Gazzetta.it ricorda i numeri di questo inizio stagionale dell'attaccante rossonero: quattro gol sui nove segnati da tutta la squadra. Un quinto degli assist attesi di squadra: 1,4 su un totale di 6,8. Tre dribbling a partita. Di lunga il giocatore più decisivo in attacco per Allegri. Secondo quanto scrive la rosea, da Milanello la paura è che Pulisic possa stare fermo per un mese.

Milan, al posto di Pulisic favorito Nkunku?

La prima conseguenza, si legge, potrebbe essere la titolarità di Nkunku già contro la Fiorentina, visto che avrebbe qualche caratteristiche in comune con Pulisic: sa giocare in diverse zone del campo. È imprevedibile palla al piede e sa giocare da seconda punta. Secondo il quotidiano potrebbe essere il primo 'beneficiario' di questo guaio per il Milan. E Leao?

Secondo la rosea, dipenderà dal suo rendimento, anche se la condizione fisica non può essere ancora al massimo. La scelta resterebbe nelle mani di Allegri e Gazzetta la spiega come: "Una questione psicologica". Allegri nelle prossime 48 ore dovrà decidere se dare fiducia dall'inizio a Leao oppure farlo partire dalla panchina contro la Fiorentina.

