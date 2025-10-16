Milan-Fiorentina, Allegri scegli Nkunku al posto di Pulisic? Per Leao ...

Non ci sono ancora i risultati ufficiali ( scopri qui perché ), ma Pulisic con altissime probabilità salterà almeno Milan-Fiorentina per l'infortunio muscolare subito in USA-Australia. Gazzetta.it ricorda i numeri di questo inizio stagionale dell'attaccante rossonero: quattro gol sui nove segnati da tutta la squadra. Un quinto degli assist attesi di squadra: 1,4 su un totale di 6,8. Tre dribbling a partita. Di lunga il giocatore più decisivo in attacco per Allegri. Secondo quanto scrive la rosea, da Milanello la paura è che Pulisic possa stare fermo per un mese .

Milan, al posto di Pulisic favorito Nkunku?

La prima conseguenza, si legge, potrebbe essere la titolarità di Nkunku già contro la Fiorentina, visto che avrebbe qualche caratteristiche in comune con Pulisic: sa giocare in diverse zone del campo. È imprevedibile palla al piede e sa giocare da seconda punta. Secondo il quotidiano potrebbe essere il primo 'beneficiario' di questo guaio per il Milan. E Leao?