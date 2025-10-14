Nella serata di ieri, sono andati in scena alcuni match validi per le qualificazioni al Mondiale del 2026. Tra le varie nazionali scese in campo, è stato il turno della Francia dei giocatori del Milan Mike Maignan e Christopher Nkunku. Quest'ultimo è riuscito finalmente a sbloccarsi con la maglia dei 'bleus': Nkunku ha segnato il gol del momentaneo pareggio grazie ad un diagonale imparabile. Non solo Francia. A scendere in campo è stato anche il Belgio di Koni De Winter: per lui. però, 0 minuti in campo. Il Milan, con un comunicato, ha fatto un resoconto sugli impegni delle Nazionali: