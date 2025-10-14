In panchina senza minuti: Koni De Winter con il Belgio nella vittoria per 4-2 a Cardiff contro il Galles; per la Francia a referto anche Adrien Rabiot, non utilizzato.
Nella serata di ieri, sono andati in scena alcuni match validi per le qualificazioni al Mondiale del 2026. Tra le varie nazionali scese in campo, è stato il turno della Francia dei giocatori del Milan Mike Maignan e Christopher Nkunku. Quest'ultimo è riuscito finalmente a sbloccarsi con la maglia dei 'bleus': Nkunku ha segnato il gol del momentaneo pareggio grazie ad un diagonale imparabile. Non solo Francia. A scendere in campo è stato anche il Belgio di Koni De Winter: per lui. però, 0 minuti in campo. Il Milan, con un comunicato, ha fatto un resoconto sugli impegni delle Nazionali:
(Fonte acmilan.com) - Serata di nazionali con riflettori su Christopher Nkunku: in Francia-Islanda 2-2 l'attaccante rossonero torna al gol con Les Bleus grazie a un diagonale preciso dopo aver puntato e dribblato il suo marcatore, confermando una brillantezza che ha acceso la trequarti francese. Presenza costante nel vivo dell'azione, ha creato superiorità e occasioni oltre al gol, almeno tre le altre possibilità nitide di segnare per Chris. Più sullo sfondo, Mike Maignan: il capitano dei transalpini ha guidato con ordine e uscite puntuali, incolpevole sui due gol islandesi.
