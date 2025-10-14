Il tempo per i festeggiamenti per Christopher Nkunku non c'è. L'attaccante del Milan, arrivato a Milano quest'estate dal Chelsea negli ultimi giorni di mercato, è riuscito a trovare il gol del momentaneo pareggio contro l'Islanda. Dopo poco i Bleus raddoppiano con Mateta ma, uno scaltro Hlynsson buca la difesa mandando poi la palla in rete: niente da fare per il portiere del Milan Maignan. Intervenuto ai microfoni di TF1 nel post partita, Christopher Nkunku ha voluto commentare la prestazione della sua Nazionale. Ecco, di seguito, le sue parole:
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan interviste Nkunku: “Non avremmo dovuto subire il primo gol. Non siamo stati attenti”
INTERVISTE
Nkunku: “Non avremmo dovuto subire il primo gol. Non siamo stati attenti”
Intervenuto ai microfoni di TF1 nel post partita, Christopher Nkunku, giocatore del Milan, ha commentatola prestazione della sua Nazionale
Nazionali, le parole di Nkunku dopo Islanda-Francia—
LEGGI ANCHE: Ossola si è preso il Milan Primavera: sprazzi e giocate importanti. E per il futuro ... >>>
"Non avremmo dovuto subire quel primo gol. Eravamo bene in partita, loro hanno giocato di squadra tra di loro. Siamo riusciti a far abbassare il loro blocco, poi abbiamo spinto fino alla fine. Sono gli imprevisti delle partite. Abbiamo cercato di pareggiare, ed è quello che abbiamo fatto. La cosa migliore sarebbe stata restare concentrati dopo il gol (2-1, ndr), cosa che non abbiamo fatto".
© RIPRODUZIONE RISERVATA