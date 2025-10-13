Pianeta Milan
Nazionali, le scelte dei CT: titolari Maignan e Nkunku panchina per…

Nazionali, le scelte dei CT: titolari Maignan e Nkunku panchina per… - immagine 1
E' ora di Nazionali! Questa sera, alle ore 20:45, andrà in scena Islanda-Francia e Galles-Belgio: ecco i giocatori del Milan presenti
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

E' ora di Nazionali! Questa sera, alle ore 20:45, andrà in scena Islanda-Francia, match valido per le qualificazioni al Mondiale del 2026. La squadra di Didier Deschamps in rosa a diversi giocatori del Milan: Mike Maignan, Nkunku e Adrien Rabiot. Poco prima della sia, sono uscite le formazioni ufficiali della gara. Sorprende la presenza dal primo minuti del giovane Christopher Nkunku, chiamato a ritrovare la giusta continuità.

Nazionali, le scelte dei CT

Ma la Francia non è l'unica nazionale a scendere in campo. Fatti, questa sera toccherà anche al Belgio di Koni De Winter che, a differenza di Maignan e Nkunku, partirà dalla panchina. Ecco, di seguito, le formazioni ufficiali:

La formazione della FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Camavinga, Kone; Olise, Thauvin, Nkunku; Mateta.  (A disp.: Chevalier, Samba; Pavard, L. Hernandez, T. Hernandez, Malo Gusto; Rabiot, Thuram; Ekitike, Coman, Akliouche)  All. Didier Deschamps.

LEGGI ANCHE: Maignan, il Milan vuole blindarlo: pronto il contratto per il francese | PM News

La formazione del BELGIO contro il Galles (4-2-3-1): Courtois; Meunier, Theate, Debast, De Cuyper; Raskin, Onana; Trossard, De Bruyne, Doku; De Ketelaere.  (A disp.: Sels, Lammens; Witsel, Mechele, Seys, De Winter, Castagne; Vanaken; Lukebakio, Opena, Fofana, Batshuayi)  All. Rudi Garcia.

