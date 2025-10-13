La formazione della FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Camavinga, Kone; Olise, Thauvin, Nkunku; Mateta. (A disp.: Chevalier, Samba; Pavard, L. Hernandez, T. Hernandez, Malo Gusto; Rabiot, Thuram; Ekitike, Coman, Akliouche) All. Didier Deschamps.
La formazione del BELGIO contro il Galles (4-2-3-1): Courtois; Meunier, Theate, Debast, De Cuyper; Raskin, Onana; Trossard, De Bruyne, Doku; De Ketelaere. (A disp.: Sels, Lammens; Witsel, Mechele, Seys, De Winter, Castagne; Vanaken; Lukebakio, Opena, Fofana, Batshuayi) All. Rudi Garcia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA