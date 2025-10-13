Quest'oggi, una delegazione del Milan (il Presidente Paolo Scaroni) e Inter , con i vari rappresentanti dei due fondi (RedBird e Oaktree), hanno incontrato il sindaco di Milano, Beppe Sala, insieme a quelli che saranno gli addetti al progetto del nuovo stadio: Lord Norman Foster e David Manica. I due architetti, ben conosciuto a livello mondiale, hanno voluto rilasciare alcune parole in merito a quello che sarà il nuovo stadio di San Siro. Ecco, di seguito, le loro dichiarazioni:

“Siamo grati al Sindaco per l’accoglienza e il tempo dedicatoci. In attesa che l’iter possa finalizzarsi, è stata un’occasione per condividere lo spirito e l’ambizione che ispirano il progetto. Siamo infatti grati a Oaktree e RedBird per aver affidato a Foster + Partners e MANICA l'opportunità di progettare il nuovo stadio per Inter e Milan e ne siamo onorati. Questo progetto rappresenta non solo un investimento significativo per il futuro dello sport, ma anche un impegno verso la città di Milano e il suo ricco patrimonio culturale, architettonico e sportivo.”