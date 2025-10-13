Pianeta Milan
Nuovo San Siro: Foster e Manica incontrano il sindaco Sala assieme a Milan e Inter

Nuovo San Siro: Foster e Manica incontrano il sindaco Sala assieme a Milan e Inter - immagine 1
Quest'oggi, una delegazione del Milan e Inter, hanno incontrato il sindaco Beppe Sala, insieme a Norman Foster e Manica: il nuovo stadio
Alessia Scataglini
Quest'oggi, una delegazione del Milan (il Presidente Paolo Scaroni) e Inter, con i vari rappresentanti dei due fondi (RedBird e Oaktree), hanno incontrato il sindaco di Milano, Beppe Sala, insieme a quelli che saranno gli addetti al progetto del nuovo stadio: Lord Norman Foster e David Manica. I due architetti, ben conosciuto a livello mondiale, hanno voluto rilasciare alcune parole in merito a quello che sarà il nuovo stadio di San Siro. Ecco, di seguito, le loro dichiarazioni:

Milan, incontro tra Milan, Inter, Foster e Manica

“Siamo grati al Sindaco per l’accoglienza e il tempo dedicatoci. In attesa che l’iter possa finalizzarsi, è stata un’occasione per condividere lo spirito e l’ambizione che ispirano il progetto. Siamo infatti grati a Oaktree e RedBird per aver affidato a Foster + Partners e MANICA l'opportunità di progettare il nuovo stadio per Inter e Milan e ne siamo onorati. Questo progetto rappresenta non solo un investimento significativo per il futuro dello sport, ma anche un impegno verso la città di Milano e il suo ricco patrimonio culturale, architettonico e sportivo.”

Un passo davvero importante che il presidente rossonero, Paolo Scaroni, sta portando avanti da diverso tempo: ormai stiamo parlando di quasi ben 6 lunghissimi ed interminabili anni. Da quando il masterplan del nuovo impianto fu presentato al Comune di Milano son passati ben 2.287 giorni.

Il progresso registrato recentemente è stato possibile anche grazie a RedBird, che mira ad offrire a tutti i tifosi rossoneri uno stadio all'avanguardia, degno del nome Milan e della città di Milano, in linea con i vari standard attuali.

