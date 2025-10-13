Il giovane esterno rossonero, classe '99, nei giorni scorsi aveva giocato circa un'ora nella partita tra il Belgio e la Macedonia Del Nord, terminata con un pareggio a reti inviolate. Il giorno successivo però, erano iniziate a circolare delle voci che riguardavano un suo possibile infortunio. Secondo quanto riferito da HLN.be, il problema derivava proprio dal flessore, tesi confermata poi anche dagli esami odierni svolti in Italia.
Ora il belga inizierà il recupero per poi, tra una settimana circa, effettuare dei nuovi controlli medici per valutare l'evoluzione dell'infortunio. Ora Allegri sarà costretto a correre ai ripari, con il giovane Athekame che potrebbe partire titolare.
