Milan, brutte notizie per Saelemaekers: confermata la lesione al flessore

Arrivano brutte notizie per il Milan di Massimiliano Allegri. Il belga Alexis Saelemaekers non sarà a disposizione per la Fiorentina
Arrivano brutte notizie per il Milan di Massimiliano Allegri. Il belga Alexis Saelemaekers non sarà a disposizione per la gara contro la Fiorentina di Stefano Pioli, in programma domenica 19 alle ore 20:45. Gli esami medici effettuati in giornata a Milano non hanno fatto altro che confermare la diagnosi già fatta in Belgio: lesione al flessore della gamba destra. Ma cosa è successo?

Il giovane esterno rossonero, classe '99, nei giorni scorsi aveva giocato circa un'ora nella partita tra il Belgio e la Macedonia Del Nord, terminata con un pareggio a reti inviolate. Il giorno successivo però, erano iniziate a circolare delle voci che riguardavano un suo possibile infortunio. Secondo quanto riferito da HLN.be, il problema derivava proprio dal flessore, tesi confermata poi anche dagli esami odierni svolti in Italia.

Ora il belga inizierà il recupero per poi, tra una settimana circa, effettuare dei nuovi controlli medici per valutare l'evoluzione dell'infortunio. Ora Allegri sarà costretto a correre ai ripari, con il giovane Athekame che potrebbe partire titolare.

