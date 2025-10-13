PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, infortunio Saelemaekers: cosa filtra. Leao torna e lancia un segnale. Lewandowski più vicino?

ULTIME MILAN NEWS

Emiliano Guadagnoli
Milan, Leao subito al lavoro. Infortunio Saelemaekers: quanto starà fuori? Lewandowski che novità

Sono tantissimi i giocatori rossoneri impegnati in queste due settimane con le partite delle nazionali. Tra i temi della mattina, infatti, ci sono anche i problemi di infortunio per il diavolo di Allegri. Leao torna a Milano, ma lancia subito segnali. Discorso diverso per Saelemaekers: ecco cosa filtra. Assist indiretto da Lewandoski?. Ecco le top news della mattinata di Pianeta Milan. PROSSIMA SCHEDA

