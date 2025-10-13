Zeroli ha giocato 3 partite in questa stagione con il Monza, di cui due da titolare. Zero gol e zero assist per il centrocampista, ma una grande media di minuti in campo di media, ovvero 71. Pochi tiri, un passaggio chiave a partita e il 65% di passaggi precisi completati di media. 3 duelli vinti di media. Come possiamo vedere dalla heatmap l'italiano ha giocato praticamente a tutto campo e questo è un punto importante da analizzare.

Zeroli ha saltato le prime 5 partite stagionali, ma è tornato il 27 settembre nella sfida contro il Padova. Ora potrebbe essere il titolare fisso del centrocampo del Monza. Come abbiamo detto, andrà capito quale sarà il suo ruolo. Con il Milan Primavera spesso giocava altissimo, vicino a Camarda. Con il Milan Futuro ha giocato decisamente più basso. Sicuramente Zeroli ha tutte le qualità e il talento per crescere e prendersi un posto nel Milan il prossimo anno. Magari come centrocampista 'box to box', il ruolo più calzante per le sua caratteristiche fisiche e tecniche.