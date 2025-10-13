Pianeta Milan
Zeroli, prime partite stagionali con il Monza: resta un dubbio per il futuro al Milan. Ecco quale

Il Milan ha deciso di prestare molti giovani in estate: tra questi c'è anche Kevin Zeroli, al momento allo Spezia. I numeri e la nostra analisi sull'ex capitano del Milan Primavera
Emiliano Guadagnoli
Milan, Zeroli è al suo secondo anno in prestito sempre al Monza. Lo scorso anno, a gennaio, il club decise di cedere il capitano del Milan Futuro proprio ai biancorossi, al momento ancora in Serie A. Una buona esperienza per il rossonero che ha giocato minuti importanti nel massimo campionato italiano. Ora l'esperienza sempre con il Monza, ma in Serie B. Siamo al momento della pausa per le nazionali del mese di ottobre, dopo 6 giornate di campionato giocate (parlando della Serie A). E' possibile fare una prima disamina e analisi delle prestazioni di Comotto nel campionato cadetto.

Milan, come sta andando Zeroli al Monza?

Noi di Pianeta Milan abbiamo analizzato i numeri stagionali (fino a questo momento) di Zeroli con la maglia del Monza. In nostro aiuto 'Opta' e 'Sofascore'.

Zeroli ha giocato 3 partite in questa stagione con il Monza, di cui due da titolare. Zero gol e zero assist per il centrocampista, ma una grande media di minuti in campo di media, ovvero 71. Pochi tiri, un passaggio chiave a partita e il 65% di passaggi precisi completati di media. 3 duelli vinti di media. Come possiamo vedere dalla heatmap l'italiano ha giocato praticamente a tutto campo e questo è un punto importante da analizzare.

LEGGI ANCHE: Nkunku poco spazio (per ora) al Milan. I numeri però sono molto positivi: ecco perché>>>

Zeroli ha saltato le prime 5 partite stagionali, ma è tornato il 27 settembre nella sfida contro il Padova. Ora potrebbe essere il titolare fisso del centrocampo del Monza. Come abbiamo detto, andrà capito quale sarà il suo ruolo. Con il Milan Primavera spesso giocava altissimo, vicino a Camarda. Con il Milan Futuro ha giocato decisamente più basso. Sicuramente Zeroli ha tutte le qualità e il talento per crescere e prendersi un posto nel Milan il prossimo anno. Magari come centrocampista 'box to box', il ruolo più calzante per le sua caratteristiche fisiche e tecniche.

