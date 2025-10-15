Per Athekame solo tre presenze con il Milan di cui 0 dal primo minuti. In totale sono solo 59 minuti in campo con 4 volte un suo ingresso nella parte del campo finale degli avversari. 3 palloni recuperati, un intercetto e 2 passaggi lunghi riusciti sui 3 tentati. 33 passaggi precisi riusciti, con 2 contrasti a terra vinti su 6 e due contrasti aerei su 2 vinti. Impossibile giudicare Athekame dai numeri fatti vedere finora con il Milan visto che ha giocato veramente troppo poco per potere avere un dato significativo. Possiamo però parlare degli sprazzi intravisti: sicuramente ha gamba e nessun problema ad attaccare. Qualche scatto si è visto nei suoi minuti in rossonero. Bisognerà testare del tutto la sua capacità di reggere in difesa e di sapere alternare fase offensiva e difensiva, quello che Saelemaekers sa fare bene.