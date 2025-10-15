Pianeta Milan
Athekame prima da titolare con il Milan? Ecco i possibili pericoli della Fiorentina. Dovrà ...
Milan-Fiorentina, Athekame potrebbe essere la scelta di Allegri per sostituire l'infortunato Saelemaekers nella sfida contro la Fiorentina. Numeri e analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan, Athekame potrebbe essere il giocatore scelto da Massimiliano Allegri per fare fronte all'assenza di Saelemaekers contro la Fiorentina. L'esterno belga, infatti, ha subito in nazionale una lieve lesione al flessore e sicuramente salterà la partita di domenica a San Siro. Sarà da rivalutare in vista del Pisa e delle altre prossime gare. Lo svizzero, cambio naturale del belga e altro unico esterno/terzino destro in rosa, potrebbe giocare da titolare per la prima volta con il Milan. Allegri, infatti, potrebbe evitare cambi tattici e di modulo e puntare 'semplicemente' sulla riserva naturale di Saelemaekers presente in rosa. Per ora Athekame ha giocato poco con i rossoneri. Ecco come.

Milan-Fiorentina, probabile titolarità per Athekame

Noi di Pianeta Milan abbiamo analizzato i numeri stagionali (fino a questo momento) di Athekame con la maglia del Milan. In nostro aiuto 'Opta' e 'Sofascore'.

Per Athekame solo tre presenze con il Milan di cui 0 dal primo minuti. In totale sono solo 59 minuti in campo con 4 volte un suo ingresso nella parte del campo finale degli avversari. 3 palloni recuperati, un intercetto e 2 passaggi lunghi riusciti sui 3 tentati. 33 passaggi precisi riusciti, con 2 contrasti a terra vinti su 6 e due contrasti aerei su 2 vinti. Impossibile giudicare Athekame dai numeri fatti vedere finora con il Milan visto che ha giocato veramente troppo poco per potere avere un dato significativo. Possiamo però parlare degli sprazzi intravisti: sicuramente ha gamba e nessun problema ad attaccare. Qualche scatto si è visto nei suoi minuti in rossonero. Bisognerà testare del tutto la sua capacità di reggere in difesa e di sapere alternare fase offensiva e difensiva, quello che Saelemaekers sa fare bene.

Non è un caso se Tomori è salito con le prestazioni: gli aiuti del belga in copertura sono fondamentali. Il Milan, se Athekame giocherà, dovrà sperare che lo svizzero sia pronto per questi compiti. Allegri conta tantissimo sulla solidità difensiva e il fulcro è non prendere gol a partire dalla sfida contro la Fiorentina. A sinistra, la squadra di Pioli, potrebbe giocare con Gosens esterno di sinistra e Gudmundsson dietro le punte, ma comunque nella zona del campo dello svizzero. Questi potrebbero essere gli avversi per Athekame: non un impatto facile per quello che potrebbe essere il suo debutto da titolare con il Milan.

