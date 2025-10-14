LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, la rivelazione: "Attenzione al Diavolo. Allegri potrebbe chiamare ...">>>
Probabile, scrive la Gazzetta, che Athekame sia titolare in Milan-Fiorentina anche perché, si legge, con 15 giocatori fuori per le sfide con le nazionali sembrerebbe difficile rivoluzionare il 3-5-2, così come sembrerebbero difficili cambi di ruolo o adattamenti. Se Athekame non dovesse dare garanzie e Saelemaekers dovesse stare fuori per più tempo se ne potrebbe riparlare. Allegri, infatti, potrebbe schierare come finto esterno destro a tutta fascia uno tra Pulisic e Nkunku, con un 4-3-3 molto offensivo. In quel caso De Winter o Tomori come terzini destri. La speranza, comunque, è che Athekame convinca contro la Fiorentina e che Saelemaekers torni il prima possibile.
