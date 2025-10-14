Infortunio per Alexis Saelemaekers : l'esterno del Milan ha subito una lesione contro il Belgio al flessore. Sicuramente il belga salterà la partita tra Milan e Fiorentina poi dovrebbe essere rivalutato già verso la sfida contro il Pisa. Quel che è certo è che Allegri dovrà trovare un modo per sopperire a un'assenza pesante, visto che Saelemaekers è un perno fondamentale del 3-5-2 del Milan. A fare il punto della situazione ci pensa 'La Gazzetta dello Sport'. La soluzione sembrerebbe essere una.

Milan-Fiorentina, Allegri è pronto a lanciare dal primo minuto Athekame

Il sostituto naturale sarebbe Zachary Athekame, terzino destro comprato in estate dallo Young Boys, ma che finora ha giocato pochi minuti in stagione. Come ricorda la rosea: 9’ a Udine il 20 settembre, 29’ in Coppa Italia contro il Lecce e 21’ contro il Napoli. Come scrive il quotidiano, Athekame non ha avuto occasioni da titolare non tanto per le sue qualità, ma per la stima che Allegri avrebbe in Saelemaekers come esterno destro a tutto campo. Ora lo svizzero potrebbe avere la sua occasione dal primo minuto. Allegri, di Athekame, apprezzerebbe la gamba e l’intraprendenza con la consapevolezza di doverlo ancora sgrezzare a livello tattico.