Milan-Fiorentina, Athekame potrebbe essere lanciato da Massimiliano Allegri come titolare della fascia destra al posto di Saelemaekers. Ecco le ultime novità da 'La Gazzetta dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Infortunio per Alexis Saelemaekers: l'esterno del Milan ha subito una lesione contro il Belgio al flessore. Sicuramente il belga salterà la partita tra Milan e Fiorentina poi dovrebbe essere rivalutato già verso la sfida contro il Pisa. Quel che è certo è che Allegri dovrà trovare un modo per sopperire a un'assenza pesante, visto che Saelemaekers è un perno fondamentale del 3-5-2 del Milan. A fare il punto della situazione ci pensa 'La Gazzetta dello Sport'. La soluzione sembrerebbe essere una.

Milan-Fiorentina, Allegri è pronto a lanciare dal primo minuto Athekame

Il sostituto naturale sarebbe Zachary Athekame, terzino destro comprato in estate dallo Young Boys, ma che finora ha giocato pochi minuti in stagione. Come ricorda la rosea: 9’ a Udine il 20 settembre, 29’ in Coppa Italia contro il Lecce e 21’ contro il Napoli. Come scrive il quotidiano, Athekame non ha avuto occasioni da titolare non tanto per le sue qualità, ma per la stima che Allegri avrebbe in Saelemaekers come esterno destro a tutto campo. Ora lo svizzero potrebbe avere la sua occasione dal primo minuto. Allegri, di Athekame, apprezzerebbe la gamba e l’intraprendenza con la consapevolezza di doverlo ancora sgrezzare a livello tattico.

Probabile, scrive la Gazzetta, che Athekame sia titolare in Milan-Fiorentina anche perché, si legge, con 15 giocatori fuori per le sfide con le nazionali sembrerebbe difficile rivoluzionare il 3-5-2, così come sembrerebbero difficili cambi di ruolo o adattamenti. Se Athekame non dovesse dare garanzie e Saelemaekers dovesse stare fuori per più tempo se ne potrebbe riparlare. Allegri, infatti, potrebbe schierare come finto esterno destro a tutta fascia uno tra Pulisic e Nkunku, con un 4-3-3 molto offensivo. In quel caso De Winter o Tomori come terzini destri. La speranza, comunque, è che Athekame convinca contro la Fiorentina e che Saelemaekers torni il prima possibile.

