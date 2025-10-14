Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Jashari: spunta la possibile partita per il rientro. Dove lo vede Allegri? Quanto spazio avrà al Milan?

ULTIME MILAN NEWS

Jashari: spunta la possibile partita per il rientro. Dove lo vede Allegri? Quanto spazio avrà al Milan?

Jashari vede il traguardo: c'è la data per il rientro al Milan. Si, ma dove giocherà?
Ardon Jashari vede finalmente la luce in fondo al tunnel: c'è la data per il possibile rientro con il Milan. Quanto spazio avrà? L'analisi di 'Tuttosport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Ardon Jashari continua a lavorare per tornare a disposizione di Massimiliano Allegri e del Milan. Come scrive 'Tuttosport' il centrocampista starebbe iniziando a intravedere il traguardo con l'obiettivo di tornare in campo che sarebbe fissato per Milan-Roma del prossimo 2 novembre, anche se non sarebbe da escludere che l'obiettivo possa essere spostato qualche giorno più avanti, ovvero la trasferta a Parma dell'8 novembre. Se non dovesse farcela il derby contro l'Inter del 23 novembre dopo la sosta. Come ricorda il quotidiano, il Milan ha speso molto per il centrocampista: 33,5 milioni di base fissa più 4,5 di bonus (di cui 2 facili). 

Milan, rientro sempre più vicino per Jashari

—  

'Tuttosport' ricorda di come Jashari si sia fatto male: brutto scontro con Gimenez e fattura composta del perone destro. Jashari aveva giocato 42 minuti fra la partita di Coppa Italia contro il Bari il 17 agosto e la prima giornata di campionato con la Cremonese il 23. Le prime stime avevano parlato di almeno due mesi per rivederlo in campo e i tempi iniziali potrebbero essere rispettati. Come scrive il quotidiano, Jashari starebbe dando tutto non mollando un giorno per proseguire con il suo lavoro a Milanello. 

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, la rivelazione: "Attenzione al Diavolo. Allegri potrebbe chiamare ...">>>

Il recupero starebbe procedendo senza intoppi e anche il morale dello svizzero sarebbe in netta ascesa. Dove potrà giocare quando sarà di nuovo al top? Secondo il quotidiano potrebbe occupare tutti e tre i ruoli del centrocampo rossonero. Ovviamente scelta di Allegri, con Jashari che potrebbe essere il primo cambio di Modric. 

Leggi anche
Leao al lavoro, Gazzetta: “Rafa è un dentro o fuori”: se non riprende il posto da...
Archetti: “Il Milan non ha tenuto Camarda in rosa? Ci sono fattori da considerare”

© RIPRODUZIONE RISERVATA