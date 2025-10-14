Ardon Jashari continua a lavorare per tornare a disposizione di Massimiliano Allegri e del Milan. Come scrive 'Tuttosport' il centrocampista starebbe iniziando a intravedere il traguardo con l'obiettivo di tornare in campo che sarebbe fissato per Milan-Roma del prossimo 2 novembre , anche se non sarebbe da escludere che l'obiettivo possa essere spostato qualche giorno più avanti, ovvero la trasferta a Parma dell'8 novembre. Se non dovesse farcela il derby contro l'Inter del 23 novembre dopo la sosta. Come ricorda il quotidiano, il Milan ha speso molto per il centrocampista: 33,5 milioni di base fissa più 4,5 di bonus (di cui 2 facili).

Milan, rientro sempre più vicino per Jashari

'Tuttosport' ricorda di come Jashari si sia fatto male: brutto scontro con Gimenez e fattura composta del perone destro. Jashari aveva giocato 42 minuti fra la partita di Coppa Italia contro il Bari il 17 agosto e la prima giornata di campionato con la Cremonese il 23. Le prime stime avevano parlato di almeno due mesi per rivederlo in campo e i tempi iniziali potrebbero essere rispettati. Come scrive il quotidiano, Jashari starebbe dando tutto non mollando un giorno per proseguire con il suo lavoro a Milanello.