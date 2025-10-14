LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, la rivelazione: "Attenzione al Diavolo. Allegri potrebbe chiamare ...">>>
Rispetto all'attaccante statunitense, Leao potrebbe essere favorito a livello atletico. Con Gimenez, invece, Leao dovrà dimostrare di essere in grado di aiutare la squadra, lavoro che il messicano fa. Come scrive la rosea: "Rafa deve dimostrare di aver capito la lezione". Poi c'è anche Nkunku da battere, ieri sera grande gol con la Francia. Secondo il quotidiano: "Rafa è un dentro o fuori". Se giocherà da titolare avrà ristabilito le gerarchie, se partirà dalla panchina, secondo il quotidiano, lo sarà per la prima volta per scelta tecnica da parte di Allegri.
© RIPRODUZIONE RISERVATA