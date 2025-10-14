Il Milan a lavoro, ma soprattutto Leao a lavoro. Come racconta 'La Gazzetta dello Sport' il calciatore portoghese si è presentato ieri a Milanello dopo essere rientrato dal Portogallo. Secondo la rosea sarebbe sembrato subito dedicato alla causa. Ieri ha svolto una seduta di lavoro personalizzata, oggi sarà diretto da Allegri insieme ai compagni già presenti a Milanello. Leao giocherà da titolare o sarà il jolly dalla panchina? Con il Portogallo, si legge, c'era un accordo: prima partita con la Nazionale e poi di nuovo a Milano per prepararsi al meglio visti i problemi con il polpaccio di inizio stagione.