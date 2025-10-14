Pianeta Milan
Leao ieri è tornato a lavorare sul campo a Milanello. Allenamento in vista di Milan-Fiorentina. Per l'attaccante subito dentro o fuori? L'analisi de 'La Gazzetta dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan a lavoro, ma soprattutto Leao a lavoro. Come racconta 'La Gazzetta dello Sport' il calciatore portoghese si è presentato ieri a Milanello dopo essere rientrato dal Portogallo. Secondo la rosea sarebbe sembrato subito dedicato alla causa. Ieri ha svolto una seduta di lavoro personalizzata, oggi sarà diretto da Allegri insieme ai compagni già presenti a Milanello. Leao giocherà da titolare o sarà il jolly dalla panchina? Con il Portogallo, si legge, c'era un accordo: prima partita con la Nazionale e poi di nuovo a Milano per prepararsi al meglio visti i problemi con il polpaccio di inizio stagione.

Milan, subito dentro o fuori per Leao?

Allegri, si legge, ritrova Leao che avrà il modo di lavorare pianamente una settimana in vista di Milan-Fiorentina e si potrebbe considerare finalmente pienamente recuperato. Leao avrà la possibilità di prendere vantaggio su Gimenez e Pulisic che rientreranno solo venerdì dopo le Nazionali. Se tutto dovesse andare bene, scrive 'La Gazzetta dello Sport': "Sarà pronto per giocare da titolare".

Rispetto all'attaccante statunitense, Leao potrebbe essere favorito a livello atletico. Con Gimenez, invece, Leao dovrà dimostrare di essere in grado di aiutare la squadra, lavoro che il messicano fa. Come scrive la rosea: "Rafa deve dimostrare di aver capito la lezione". Poi c'è anche Nkunku da battere, ieri sera grande gol con la Francia. Secondo il quotidiano: "Rafa è un dentro o fuori". Se giocherà da titolare avrà ristabilito le gerarchie, se partirà dalla panchina, secondo il quotidiano, lo sarà per la prima volta per scelta tecnica da parte di Allegri.

