Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 13 ottobre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
Prima pagina Tuttosport: verso la partita tra Italia e Israele
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, lunedì 13 ottobre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
La prima pagina di 'Tuttosport' apre con la nuova Juventus di Comolli. In alto, Pio, un Golden Boy contro Israele. Promessa Torino, un difensore a gennaio per Baroni. Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.
