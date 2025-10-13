PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Tuttosport: verso la partita tra Italia e Israele

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, lunedì 13 ottobre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 13 ottobre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina di 'Tuttosport' apre con la nuova Juventus di Comolli. In alto, Pio, un Golden Boy contro Israele. Promessa Torino, un difensore a gennaio per Baroni. Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.

 

