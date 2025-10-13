Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 13 ottobre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con l'oro dell'Italia. Pio esiste. Esposito e Camarda: i nuovi 9 dell'Italia. Napoli capolavori in tour. Juventus, lo special Yildiz. Gasperini trequarti di Roma. Viola sindrome del gol. Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'.
