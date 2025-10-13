Come ricorda il quotidiano, Camarda ha giocato sempre con giocatori più grandi di lui a partire dalle giovanili nel Milan. Esordio record in Serie A contro la Fiorentina il 25 novembre 2023. Il più giovane di sempre a farlo a 15 anni, 8 mesi e 15 giorni. Esordio in Champions League il 22 ottobre 2024 contro il Bruges, e il debutto da titolare il 9 novembre 2024 in campionato contro il Cagliari. Poi, come scrive 'Il Corriere dello Sport', una stagione complicata con l'esperienza al Milan Futuro che non ha funzionato al meglio e la decisione di prestarlo in Serie A. Primo gol nel massimo campionato italiano il 28 settembre, a 17 anni e 6 mesi. Un gol di testa da vero attaccante d’area, una rete sugli sviluppi di un corner che ha portato il pareggio e un punto alla formazione pugliese. Precoce anche in nazionale con l'ultimo record di pochi giorni fa: a 17 anni e 7 mesi è diventato il marcatore più giovane di sempre nella storia dell’Italia Under 21 con il gol alla Svezia.