Importanti novità per quanto riguarda Francesco Camarda: come scrive 'Il Corriere dello Sport' il Milan punterebbe tantissimo sul giovane attaccante e sarebbe convinto che sia il futuro attaccante del club per i prossimi 15 anni. Come scrive il quotidiano, la società vorrebbe fare i passi giusti, per questo c'è stato il prestito in questa stagione al Lecce. Prestito con la formula del diritto di riscatto e opzione di controriscatto a favore dei rossoneri, che la dovrebbero esercitare senza dubbi. Nell'accordo ci sarebbero bonus per il Lecce così da guadagnare tutti nell'operazione, con il Milan che la prossima stagione si dovrebbe ritrovare un Camarda più pronto.
Camarda vuole crescere senza pressioni. Il Milan ha una convinzione importante sul futuro
Milan, Camarda e il piano futuro dei rossoneri
Come ricorda il quotidiano, Camarda ha giocato sempre con giocatori più grandi di lui a partire dalle giovanili nel Milan. Esordio record in Serie A contro la Fiorentina il 25 novembre 2023. Il più giovane di sempre a farlo a 15 anni, 8 mesi e 15 giorni. Esordio in Champions League il 22 ottobre 2024 contro il Bruges, e il debutto da titolare il 9 novembre 2024 in campionato contro il Cagliari. Poi, come scrive 'Il Corriere dello Sport', una stagione complicata con l'esperienza al Milan Futuro che non ha funzionato al meglio e la decisione di prestarlo in Serie A. Primo gol nel massimo campionato italiano il 28 settembre, a 17 anni e 6 mesi. Un gol di testa da vero attaccante d’area, una rete sugli sviluppi di un corner che ha portato il pareggio e un punto alla formazione pugliese. Precoce anche in nazionale con l'ultimo record di pochi giorni fa: a 17 anni e 7 mesi è diventato il marcatore più giovane di sempre nella storia dell’Italia Under 21 con il gol alla Svezia.
Il quotidiano conclude il proprio pezzo: "A 17 anni ha tutto il futuro davanti a sé, ma vuole crescere senza pressioni".
