Ibrahimovic chiarissimo su Camarda: il futuro del Milan è suo. Ma il prossimo anno ...
Milan, Ibrahimovic parla chiaro riguardo a Francesco Camarda: il piano per il futuro è già pronto, ma la gestione dev'essere accurata. Ecco la nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
"Tengo molto a Camarda. Ho fatto una foto con lui quando era ragazzino, non sapevo chi fosse. Ho aspettato il suo primo gol speravo lo facesse con il Milan". L'ex attaccante del Milan e ora consulente di RedBird Zlatan Ibrahimovic è stato ospite del 'Festival dello Sport' in una lunga intervista live. Spazio anche a Camarda con parole molto, molto importanti: "Ora in prestito, l'anno prossimo tornerà". Il piano del Milan per il giovane attaccante sembrerebbe essere quindi già molto chiaro.

Milan, Ibrahimovic su Camarda

Lo svedese ha continuato a parlare di Camarda: "Lui deve fare il suo percorso. Sono contento per lui, molto contento. Nel calcio italiano manca un numero 9 come lui". Al momento, Camarda ha segnato un gol in Serie A all'età di 17 anni e un gol con l'Italia Under 21. Non una cosa che succede tutti i giorni, anzi. Il ragazzo del Milan sta giocando come primo cambio dell'attacco del Lecce: al momento, infatti, Eusebio Di Francesco gioca con una sola punta, preferendo Stulic e puntando su Camarda per i finali di partita, come successo contro il Bologna contro il quale è arrivato il gol storico dell'attaccante.

Camarda è in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto a favore del Milan. Non serviva la conferma di Ibrahimovic, ma a questo punto è ancora più probabile che l'attaccante giochi in rossonero a partire dalla prossima stagione. Niente Milan Futuro, niente cambi e sballottamenti, Camarda dovrà fare parte della prima squadra guidata da Allegri. Da qui passerà tanto della crescita del ragazzo: Francesco ha bisogno di continuità, di giocare. Chiaro che davanti a sé potrà avere giocatori più esperti, ma lo spazio per lui non dovrà mancare. E' questo il passo che deve fare il Milan per puntare e credere davvero nel talento di Camarda. Da evitare assolutamente gli errori fatti la scorsa stagione: poca continuità e tante opportunità sprecate.

