Camarda è in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto a favore del Milan. Non serviva la conferma di Ibrahimovic, ma a questo punto è ancora più probabile che l'attaccante giochi in rossonero a partire dalla prossima stagione. Niente Milan Futuro, niente cambi e sballottamenti, Camarda dovrà fare parte della prima squadra guidata da Allegri. Da qui passerà tanto della crescita del ragazzo: Francesco ha bisogno di continuità, di giocare. Chiaro che davanti a sé potrà avere giocatori più esperti, ma lo spazio per lui non dovrà mancare. E' questo il passo che deve fare il Milan per puntare e credere davvero nel talento di Camarda. Da evitare assolutamente gli errori fatti la scorsa stagione: poca continuità e tante opportunità sprecate.