Sono tantissimi i giocatori rossoneri impegnati in queste due settimane con le partite delle nazionali. Tra i temi della mattina, infatti, ci sono anche i problemi di infortunio per il diavolo di Allegri. Sui quotidiani si parla anche del futuro di alcuni giocatori del Milan e delle possibile mosse del mercato del Diavolo. Ecco le top news della mattinata di Pianeta Milan. PROSSIMA SCHEDA
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, doppio colpo a gennaio. Infortunio pesante. Pulisic la mossa. E il ritorno di Tonali …
ULTIME MILAN NEWS
Milan, doppio colpo a gennaio. Infortunio pesante. Pulisic la mossa. E il ritorno di Tonali …
Milan, infortunio pesante per Saelemaekers. Doppio colpo a gennaio? Il piano per Pulisic e Tonali. Ecco le top news del 12 ottobre 2025 da Pianeta Milan
© RIPRODUZIONE RISERVATA