Milanisti in Nazionale: da Rabiot a De Winter passando per Bartesaghi

Con la Serie A in pausa, tutti i riflettori sono puntati sulle Nazionali. Sono diversi i rossoneri convocati: da Rabiot a Bartesaghi
Alessia Scataglini
Con la Serie A in pausa, tutti i riflettori sono puntati sulle Nazionali. Sono diversi i rossoneri convocati per vestire la maglia del proprio paese, tra Nazionali Maggiori e Under21. Nella serata di ieri, la Francia di Mike Maignan e Adrien Rabiot ha trionfato 3-0 sull'Azerbaigian. Tra i marcatori, spicca proprio il centrocampista del Milan, Adrien Rabiot. Oltre ai francesi, in campo anche Saelemaekers e De Winter per il Belgio. Per quanto riguarda l'Italia Under21, spazio a Davide Bartesaghi, che ha fatto il suo esordio da titolare. Il Milan, con un post sul proprio sito ufficiale, ha fatto un bel resoconto di tutti i rossoneri impegnati con la maglia del proprio paese. Ecco, di seguito, le parole del club:

Milan, ecco i rossoneri impegnati in Nazionale

(Fonte acmilan.com) - C'è un bel po' di rossonero nell'importante vittoria a Parigi della Francia (3-0) sull'Azerbaigian, risultato che avvicina la squadra di Deschamps al Mondiale 2026. Dopo il vantaggio firmato a fine primo tempo da Kylian Mbappé, infatti, il raddoppio è arrivato grazie ad Adrien Rabiot: il numero 12 rossonero ha insaccato di testa il controcross - sempre di Mbappé - sugli sviluppi di un calcio d'angolo per trovare così la sua settima rete in carriera in nazionale, la prima da quando veste i nostri colori. Titolare inoperoso per 90' Mike Maignan, nel finale spazio anche per Christopher Nkunku, subentrato al 79'. La Francia sale così a 9 punti, allungando sul 2° posto grazie alla sconfitta dell'Islanda contro l'Ucraina: con una concatenazione favorevole dei risultati il pass per il Mondiale potrebbe arrivare già lunedì sera.

Non va oltre lo 0-0 casalingo contro la Macedonia del Nord il Belgio di Alexis Saelemaekers (sostituito al 59') e Koni De Winter (in panchina per 90'): nonostante un netto predominio sul piano del gioco e delle occasioni create, il pari a reti inviolate mantiene in grande equilibrio il Gruppo J, guidato proprio dai macedoni con 12 punti a +1 sul Belgio e +2 sul Galles, entrambe con una partita in meno.

Non solo qualificazioni ai Mondiali però, perché ci sono stati impegni ufficiali per due rossoneri nella corsa ai prossimi Europei Under 21. Esordio assoluto - e da titolare - con gli azzurrini per Davide Bartesaghi, in campo per tutti i 90' della sfida a Cesena che ha visto l'Italia superare la Svezia per 4-0 (tra i marcatori anche Francesco Camarda), mentre la Svizzera di Zachary Athekame (sostituito all'89') non è andata oltre lo 0-0 casalingo contro l'Islanda. Chiudiamo con un'amichevole, quella di Austin tra Stati Uniti ed Ecuador terminata 1-1. Una partita che ha visto in campo due giocatori rossoneri: 44' da titolare per Pervis Estupiñan, sostituito a ridosso dell'intervallo per un problema fisico, 17' nel finale per Christian Pulisic, subentrato nella ripresa.

