Non va oltre lo 0-0 casalingo contro la Macedonia del Nord il Belgio di Alexis Saelemaekers (sostituito al 59') e Koni De Winter (in panchina per 90'): nonostante un netto predominio sul piano del gioco e delle occasioni create, il pari a reti inviolate mantiene in grande equilibrio il Gruppo J, guidato proprio dai macedoni con 12 punti a +1 sul Belgio e +2 sul Galles, entrambe con una partita in meno.
Non solo qualificazioni ai Mondiali però, perché ci sono stati impegni ufficiali per due rossoneri nella corsa ai prossimi Europei Under 21. Esordio assoluto - e da titolare - con gli azzurrini per Davide Bartesaghi, in campo per tutti i 90' della sfida a Cesena che ha visto l'Italia superare la Svezia per 4-0 (tra i marcatori anche Francesco Camarda), mentre la Svizzera di Zachary Athekame (sostituito all'89') non è andata oltre lo 0-0 casalingo contro l'Islanda. Chiudiamo con un'amichevole, quella di Austin tra Stati Uniti ed Ecuador terminata 1-1. Una partita che ha visto in campo due giocatori rossoneri: 44' da titolare per Pervis Estupiñan, sostituito a ridosso dell'intervallo per un problema fisico, 17' nel finale per Christian Pulisic, subentrato nella ripresa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA