Con la Serie A in pausa, tutti i riflettori sono puntati sulle Nazionali. Sono diversi i rossoneri convocati per vestire la maglia del proprio paese, tra Nazionali Maggiori e Under21. Nella serata di ieri, la Francia di Mike Maignan e Adrien Rabiot ha trionfato 3-0 sull'Azerbaigian. Tra i marcatori, spicca proprio il centrocampista del Milan, Adrien Rabiot. Oltre ai francesi, in campo anche Saelemaekers e De Winter per il Belgio. Per quanto riguarda l'Italia Under21, spazio a Davide Bartesaghi, che ha fatto il suo esordio da titolare. Il Milan, con un post sul proprio sito ufficiale, ha fatto un bel resoconto di tutti i rossoneri impegnati con la maglia del proprio paese. Ecco, di seguito, le parole del club: