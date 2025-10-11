Un altro ex rossonero che sta facendo particolarmente bene è Noah Okafor con la maglia del Leeds. Dopo i mesi opachi al Napoli di Antonio Conte, Okafor ha fatto ritorno a Milanello svolgendo la preparazione con Allegri, che però lo ha tagliato fuori dal progetto: 21 milioni di euro incassati. In Premier League fino ad ora, l'ex Milan vanta due gol in 5 presenze. non male.
Storia diversa per Alvaro Morata al Como: niente gol ma solo 1 assist in 6 presenze, con la Nazionale Spagnola che ha deciso di non convocarlo durante la sosta.
E poi c'è lui, che di gol pesanti al Milan ne ha fatti davvero tanti: "Si è girato Giroud!" cantava San Siro. L'attaccante francese, dopo aver salutato il Milan, si è diretto in America, giocando in MLS. Dopo solo 1 anno, alla veneranda età di 39 anni ha fatto ritorno in Europa alla corte del Lille: 3 gol in 8 presenze tra campionato ed Europa.
