Milan senza ‘bomber’: Leao non convince e spreca, gli ex rossoneri segnano

Il Milan con Leao e Gimenez fa fatica a segnare, mentre gli ex rossoneri brillano altrove: da Abraham a Giroud
Milan, serve un attaccante! Con la prestazione opaca di Rafael Leao contro la Juventus nel ruolo di punta centrale, con 3 grandissime occasioni non sfruttate ed un Santiago Gimenez ancora non sbloccato in Serie A, il Milan non ha un vero e proprio attaccante in grado di far gol. Infatti, dei 9 gol fatti dai ragazzi di Massimiliano Allegri, 6 provengono da Christian Pulisic. Tutto questo mentre alcuni ex giocatori del Milan stanno 'esplodendo' con la maglia di altre squadre. Una vera 'beffa'.

Milan in crisi per i gol: ecco gli ex rossoneri a segno

Uno dei rimpianti potrebbe essere il mancato riscatto di Tammy Abraham, ex Roma. L'inglese, che negli ultimi mesi col Milan aveva fatto molto bene, è partito a razzo con la maglia del Besiktas: 8 gol tra campionato e Coppe in soli 13 presenze. L'uomo dai gol pesanti colpisce anche in Turchia: l'inglese ha segnato nel derby contro il Galatasary pareggiando.

Un altro ex rossonero che sta facendo particolarmente bene è Noah Okafor con la maglia del Leeds. Dopo i mesi opachi al Napoli di Antonio Conte, Okafor ha fatto ritorno a Milanello svolgendo la preparazione con Allegri, che però lo ha tagliato fuori dal progetto: 21 milioni di euro incassati. In Premier League fino ad ora, l'ex Milan vanta due gol in 5 presenze. non male.

Storia diversa per Alvaro Morata al Como: niente gol ma solo 1 assist in 6 presenze, con la Nazionale Spagnola che ha deciso di non convocarlo durante la sosta.

E poi c'è lui, che di gol pesanti al Milan ne ha fatti davvero tanti: "Si è girato Giroud!" cantava San Siro. L'attaccante francese, dopo aver salutato il Milan, si è diretto in America, giocando in MLS. Dopo solo 1 anno, alla veneranda età di 39 anni ha fatto ritorno in Europa alla corte del Lille: 3 gol in 8 presenze tra campionato ed Europa.

 

