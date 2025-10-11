Un altro ex rossonero che sta facendo particolarmente bene è Noah Okafor con la maglia del Leeds. Dopo i mesi opachi al Napoli di Antonio Conte, Okafor ha fatto ritorno a Milanello svolgendo la preparazione con Allegri, che però lo ha tagliato fuori dal progetto: 21 milioni di euro incassati. In Premier League fino ad ora, l'ex Milan vanta due gol in 5 presenze. non male.