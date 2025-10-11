Riflettori puntati sulle Nazionali: ecco quali saranno i calciatori del Milan impegnati con le maglie del proprio paese questa sera
Riflettori puntati sulle Nazionali. Con la Serie A momentaneamente ferma, tutti puntano i loro occhi sulle partite che riguardano le qualificazioni al prossimo Mondiale. Ieri sono stati diversi i rossoneri a scendere in campo: da Saelemaekers (che oggi ha abbandonato il ritiro a causa di un infortunio) e Koni De Winter, a Maignan e Rabiot, con quest'ultimo a segno contro l'Azerbaijan. Questa sera, a scendere in campo saranno la Serbia, l'Italia e il Portogallo.
Milan tra Serie A e Nazionale
Alle ore 21, saranno tre i rossoneri impegnati con la maglia del proprio paese: il difensore Strahinja Pavlovic sarà impegnato in Serbia-Albania. Spazio anche al portoghese Rafael Leao che giocherà contro l'Irlanda. Matteo Gabbia invece dovrà giocare contro l'Estonia.