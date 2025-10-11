Nella giornata di oggi, sabato 11 settembre 2025, sono stati molto i siti e i vari quotidiani sportivi , e non, a parlare di Milan. Dopo il big match contro la Juventus, i riflettori sono puntati sulle qualificazioni ai prossimi Mondiali. Ecco, di seguito, le principali notizie pubblicate su 'PianetaMilan' nella giornata di oggi. PROSSIMA SCHEDA >>