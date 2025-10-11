Milan, che difesa! Secondo per media gol subiti nei top 5 campionati europei

Il Milan ha iniziato molto bene questa nuova stagione. I rossoneri - dopo 6 giornate di campionato - occupano la terza posizione della classifica e hanno subito solo tre reti, di cui due nell'esordio shock contro la Cremonese. I dati difensivi - completamente diversi da quelli delle ultime due stagioni - stanno stupendo tutti. La mano di Massimiliano Allegri, che da sempre tiene particolarmente alla cura della fase difensiva (come precisò durante la sua conferenza stampa di presentazione), è già piuttosto evidente. Ai suoi meriti, chiaramente, vanno aggiunti quelli dei suoi giocatori, sia dei difensori sia di tutti coloro che contribuiscono a rendere il Milan una squadra compatta, solida e ordinata. Un dato - riportato da 'Fantacalcio.it' tramite la propria pagina Instagram - certifica la bontà del lavoro fatto. Il Milan rientra nella top10 delle squadre che hanno subito in media meno gol nei migliori cinque campionati europei. Di seguito, si riporta la classifica completa.