Francesco Camarda - attaccante classe 2008 di proprietà del Milan e ora in prestito al Lecce - ha da poco segnato il suo primo gol in Serie A. Due settimane fa con un colpo di testa da calcio d'angolo pareggiò la sfida tra i giallorossi e il Bologna, fissandola sul risultato di 2-2. Nel post-partita, moltissimi reagirono a questa sua prima marcatura nel massimo campionato italiano. Tra questi, Zlatan Ibrahimovic scelse un modo tutto suo, di cui abbiamo già raccontato. Oggi, dal palco del Festival dello Sport di Trento, Ibra è tornato su quell'episodio.
Ibrahimovic su Camarda: “Avrei voluto che segnasse il primo gol con il Milan”
Ibrahimovic sul primo gol di Camarda—
Su Camarda: "Ho visto il messaggio di Camarda, che mi ha scritto nel 2019, l'anno scorso. Ho aspettato che facesse il primo gol per condividerlo. Avrei voluto segnasse il primo gol con il Milan. Aspettavo che lo facesse già l'anno scorso... gli dicevo: 'Dai Francesco quando entri stai davanti alla porta così fai gol e ti posto, ti faccio diventare ancora più famoso (ride ndr)'".
