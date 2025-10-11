Ibrahimovic al Festival dello Sport di Trento ha raccontato di alcuni tra i tantissimi allenatori che avuto in carriera. In particolare, ha citato Capello, Guardiola e Mourinho

Zlatan Ibrahimovic ha indossato tantissime maglie diverse. Il comune denominatore di queste squadre è che sono tutte state vincenti e lui ha contribuito grandemente alla conquista di trofei in queste società. È dunque naturale che abbia avuto moltissimi allenatori diversi, spesso anche agli antipodi tra loro. Durante il talk al Festival dello Sport di Trento - organizzato da 'La Gazzetta dello Sport' - Ibra ha parlato di alcuni di loro (qui puoi leggere le sue dichiarazioni per intero). In particolare, ha raccontato di Guardiola, di Mourinho e di Capello.