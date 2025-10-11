Pianeta Milan
Ibrahimovic parla dei suoi allenatori: 'Capello mi ha trasformato'. Su Guardiola e Mourinho ...
Ibrahimovic al Festival dello Sport di Trento ha raccontato di alcuni tra i tantissimi allenatori che avuto in carriera. In particolare, ha citato Capello, Guardiola e Mourinho
Zlatan Ibrahimovic ha indossato tantissime maglie diverse. Il comune denominatore di queste squadre è che sono tutte state vincenti e lui ha contribuito grandemente alla conquista di trofei in queste società. È dunque naturale che abbia avuto moltissimi allenatori diversi, spesso anche agli antipodi tra loro. Durante il talk al Festival dello Sport di Trento - organizzato da 'La Gazzetta dello Sport' - Ibra ha parlato di alcuni di loro (qui puoi leggere le sue dichiarazioni per intero). In particolare, ha raccontato di Guardiola, di Mourinho e di Capello.

Ibrahimovic parla di alcuni suoi allenatori

Su Guardiola e Mourinho: "Sono due allenatori vincenti che hanno cambiato la storia del calcio. Lo fanno in maniera diversa ma entrambi vogliono vincere".

Sulla lite con Guardiola: "Io quando ho un problema lo risolvo. Il problema con me ce l'aveva lui. Quando ci siamo visti a New York era contento di vedermi".

Su Capello (che considera il più importante per la sua carriera): "Mi ha trasformato come calciatore. Mi ha trasformato da 'calciatore normale' ad 'animale'. Con lui prima ti senti 'wow' e poi ti senti uno zero".

