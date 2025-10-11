Sul terzo ritorno al Milan: "La prima olta il Milan mi ha dato felicità, sono arrivato da una situazione difficile al Barcellona e il Milan mi ha riportato la felicità di giocare a calcio. Purtroppo sono dovuto andare via... La seconda volta è stata amore! Abbiamo vinto quando nessuno se l'aspettava, non eravamo manco considerati in top 5. Il primo giorno ho detto che avremmo vinto e abbiamo vinto! Il terzo capitolo è la storia!