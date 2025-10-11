Un bellissimo evento al festival dello Sport, quello andato in scena oggi pomeriggio all'Auditorium Santa Chiara di Trento in occasione del talk "IO ZLATN" con ospite, ovviamente, Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante svedese ha raccontato moltissimi retroscena sul suo passato, sul suo presente e non solo ... Ha parlato di Modric, definendolo "Il calcio", di Leao considerandolo uno dei calciatori più forti al mondo, e poi si è soffermato a lungo sul giovanissimo rossonero Francesco Camarda. Questi sono solo alcuni dei tantissimi temi toccati da Zlatan durante il talk, per non perderti i restanti rimani su Pianetamilan.it!
Festival dello Sport, Ibrahimovic: “Con Allegri abbiamo litigato tante volte, Modric è un maestro” | PM News
Finisce l'evento!
Sul terzo ritorno al Milan: "La prima olta il Milan mi ha dato felicità, sono arrivato da una situazione difficile al Barcellona e il Milan mi ha riportato la felicità di giocare a calcio. Purtroppo sono dovuto andare via... La seconda volta è stata amore! Abbiamo vinto quando nessuno se l'aspettava, non eravamo manco considerati in top 5. Il primo giorno ho detto che avremmo vinto e abbiamo vinto! Il terzo capitolo è la storia!
Sul difensore più tosto: "Maldini, Nesta, Samuel, Cordoba ... Chiellini era il mio preferito".
Sul giocatore perfetto: "Testa: Mario Jardel; Petto: David Ginola, per l'eleganza; Mani: Gianluigi Buffon; Gambe: Ronaldo 'Il Fenomeno' ... anzi Zinedine Zidane"
Sulla passione delle auto: "Ho una grande passione, soprattutto per le Ferrari. ogni anno ne compro una, e non solo ... La passione delle auto mi ha allungato la carriera.. perché costano"
La Top 3 di tutti i tempi: "1) Zlatan Ibrahimovic, 2) Zlatan, 3) Ibrahimovic ... (ride ndr). 1) Ronaldo 'Il Fenomeno', 2) Maradona, 3) Messi"
Su Gattuso: "Gli auguro il meglio con la Nazionale, l'Italia deve essere al Mondiale ogni anno. Abbiamo creato il Milan Futuro per portare avanti i talenti più professionisti che possono rappresentare l'Italia al Mondiale. Tutto parte dalle Accademy, noi come Milan stiamo portando avanti questo progetto creare talenti".
Su Camarda: "Ho visto il messaggio di Camarda, che mi ha scritto nel 2019, l'anno scorso. Ho aspettato che facesse il primo gol per condividerlo. Avrei voluto segnasse il primo gol con il Milan. Aspettavo che lo facesse già l'anno scorso... gli dicevo: "Dai Francesco quando entri stai davanti alla porta così fai gol e ti posto, ti faccio diventare ancora più famoso (ride ndr)".
Sul Pallone d'Oro: "Lo ha vinto Dembelè perchè ha vinto la Champions, è un premio individuale... io lo avrei dato a Yamal"
Sulla vittoria della Champions: "Si ricordano più me che il 90% dei giocatori che hanno vinto la Champions":
Sul video dei trofei: "Non vivo sui social, quel video non c'entra con il Pallone d'Oro. Non ho nessuna gelosia"
Su Capello: "Mi ha trasformato come calciatore, mi ha trasformato da 'calciatore normale' in un 'animale. Con me, prima mi faceva sentire "Wow" e poi un "Zero'".
Sulla lite con Guardiola: "Io quando ho un problema lo risolvo, il problema con me ce l'aveva con me. Quando ci siamo visti a New York era contento ..."
Su Guardiola e Mourinho: "Sono due allenatori, vincenti che hanno cambiato la storia del calcio. Lo fanno in maniera diversa ma entrambi vogliono vincere".
Su Modric: "Modric è un 'Maestro', lui "è il calcio". L'anno scorso a fine stagione pensavamo servisse esperienza. Abbiamo parlato con Ancelotti, ci ha detto 'Non è mai infortunato'. Modric ha una mentalità ... passione, identità... c'è poco da dire è un maestro. Se c'era lui quando giocavo, allungavo la carriera di altri due anni".
Su Leao: "Leao è uno dei giocatori più forti al mondo. Si parla solo dei giocatori più forti al mondo. Quando abbiamo vinto lo Scudetto lo ha fatto da sol, faceva la differenza. ha vinto lo scudetto da fenomeno. Ci aspettiamo tanto da lui perché è uno dei più forti al mondo".
Sul pareggio con la Juve: "Dopo Torino tutti erano arrabbiati perché si poteva vincere"
Sulla lite con Allegri: "Abbiamo litigato tante volte. tutti si ricordano quella partita in Champions con l'Arsenal... abbiamo vinto 4-0 all'andata e perso 3-0 al ritorno... Quando ci sono due vincenti è la normalità"
Su Allegri: "Allegri ha portato equilibrio e stabilità. Allegri è un allenatore vincente. La società ha fatto un grande lavoro".
Sul quadro in Svezia: "Nella mia casa in Svezia ho un quadro dei miei piedi. La mia famiglia si deve ricordare che tutto quello che abbiamo è grazie a quei piedi"
Sul matrimonio: "Non sono sposato, quando ho chiesto a Elena ha rifiutato, è l'unica al mondo a dirmi di no. E poi non volevo perdere il 50%"
Sul ritorno al Milan da dirigente: "Cardinale mi ha convinto dopo 5-6 appuntamenti. Per firmare ho chiesto 3 cose: 1) Progetto a lungo termine, 2) vincere, 3) essere me stesso".
Sulla giornata 'tipo': "La mia giornata tipo? L'80/90% del tempo sono a Milano. La mattina mi sveglio e vado a Casa Milan. Ogni tanto vado in Svezia e fuori dall'Europa per RedBird."
Sul presente: "Oggi sono un operating partner con RedBird, sono rappresentante del Milan e sono dentro la proprietà. Poi, mi alleno e ho piccoli progetti. Cerco di sentirmi vivo, da quando ho smesso con il calcio il tempo non passa più".
Ibrahimovic: "Sono arrivato in mini-van, ho la schiena bloccata ma sono pronto!"
Sale sul palco, accolto da un grandissimo applauso, Zlatan Ibrahimovic
Ci siamo, inizia l'evento!
Evento leggermente in ritardo rispetto ai tempi prefissati
Una decina di minuti all'inizio dell'evento, restate connessi!
Direttamente dal Festival dello Sport (in programma dal 9 ottobre al 12 ottobre), Auditorium Santa Chiara di Trento, alle 15:00 si terrà il 'talk' "IO ZLATAN" con ospite proprio l'ex attaccante rossonero
Zlatan Ibrahimovic. Come suggerisce il titolo del talk, probabilmente, Zlatan si aprirà e racconterà dettagli, curiosità e retroscena sul suo passato da calciatore e sulla sua quotidianità da Senior Advisor del
Milan.Zlatan è stato un idolo per grandi e piccoli! Con il suo ego e le sue straordinarie giocate è diventato iconico. Dietro un grande ego, però, si nasconde un grande cuore, e in questo evento Zlatan saprà sicuramente mostrarlo. E dove se non al Festival dello Sport .... un evento nato all'insegna dello sport, del rispetto e della condivisione. Ibra, non sarà l'unico ospite, infatti, domani alle 18:30 si terrà anche l'incontro "Una vita in 90 minuti" con Mario Balotelli. Dunque, collegato su PianetaMilan.it per seguire la DIRETTA di oggi con Ibra e per non perderti l'evento di domani con Balotelli!
