Quando tornò al Milan a metà della stagione 2019/20 Zlatan Ibrahimovic portò mentalità vincente e leadership all'interno del gruppo di Stefano Pioli. Quella leadership fu poi corroborata dall'arrivo in contemporanea di Simon Kjaer e, più tardi, dall'arrivo di un altro grande giocatore come Oliver Giroud. Quasi sempre, all'interno di una squadra, servono che siano soprattutto leader temperamentali, che possano dare l'esempio ai compagni, specialmente a quelli più giovani. Quest'anno un'operazione simile i rossoneri la stanno provando a fare con l'arrivo di Luka Modric. A 40 anni il campione croato ha portato grande mentalità, dedizione e passione per il calcio. In più, sta dimostrando di avere ancora una condizione fisica invidiabile. Le sue prestazioni in campo stanno sbalordendo tutti. Tra questi, anche lo stesso Ibrahimovic, il quale ha speso bellissime parole per Modric dal palco del Festival dello Sport di Trento (qui l'intervista completa), organizzato da 'La Gazzetta dello Sport'.