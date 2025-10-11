Da giocatore, nella sua seconda e ultima esperienza al Milan, Zlatan Ibrahimovic è stato fondamentale per la crescita e il rendimento di Rafael Leao. Come lo svedese ha raccontato più volte, ci è voluto del tempo, ma alla fine Leao, nell'anno dello Scudetto, aveva capito di dover cambiare un attimo mentalità per iniziare a essere un giocatore decisivo. In effetti, quell'anno fu decisivo per la vittoria del campionato sotto la gestione di Stefano Pioli. Adesso, a qualche anno di distanza, la sua posizione è un po' cambiata. Dopo il rientro dall'infortunio, i suoi ingressi in campo contro Napoli e Juventus hanno scatenato le critiche nei suoi confronti. Tutti puntano il dito contro il suo atteggiamento. Spesso il portoghese appare svogliato e svagato. Ibrahimovic - dal palco del Festival dello Sport di Trento - ha preso le sue difese elogiandolo.