Da giocatore, nella sua seconda e ultima esperienza al Milan, Zlatan Ibrahimovic è stato fondamentale per la crescita e il rendimento di Rafael Leao. Come lo svedese ha raccontato più volte, ci è voluto del tempo, ma alla fine Leao, nell'anno dello Scudetto, aveva capito di dover cambiare un attimo mentalità per iniziare a essere un giocatore decisivo. In effetti, quell'anno fu decisivo per la vittoria del campionato sotto la gestione di Stefano Pioli. Adesso, a qualche anno di distanza, la sua posizione è un po' cambiata. Dopo il rientro dall'infortunio, i suoi ingressi in campo contro Napoli e Juventus hanno scatenato le critiche nei suoi confronti. Tutti puntano il dito contro il suo atteggiamento. Spesso il portoghese appare svogliato e svagato. Ibrahimovic - dal palco del Festival dello Sport di Trento - ha preso le sue difese elogiandolo.
Ibrahimovic: “Leao è uno dei giocatori più forti al mondo. Ha vinto uno Scudetto da fenomeno”
Zlatan Ibrahimovic - senior advisor di RedBird - ha anche affrontato l'argomento Rafael Leao riguardo al Milan attuale durante il talk al Festival dello Sport di Trento
Ibrahimovic parla di Leao—
Le parole di Ibrahimovic sul portoghese: "Leao è uno dei giocatori più forti al mondo. Si parla solo dei giocatori più forti al mondo. Quando abbiamo vinto lo Scudetto lo ha fatto da solo, faceva la differenza. Ha vinto lo Scudetto da fenomeno. Ci aspettiamo tanto da lui perché è uno dei più forti al mondo".
