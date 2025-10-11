A distanza di ben 22 lunghissimi anni, la finale di Manchester continua a 'rovinare' i sogni di alcuni giocatori bianconeri. Ospite al Festival dello Sport, David Trezeguet è ritornato a parlare della finale di Champions League contro il Milan all'Old Trafford. Ricordiamo che, il Milan aveva iniziato la Champions dal terzo turno preliminare contro lo Slovan Liberec, vincendo solo 1-0 a San Siro. La Juventus, invece, era Campione D'Italia in carica e superò il girone senza troppi problemi. In finale non fu' presente un grandissimo giocatore dei bianconeri: Pavel Nedved, squalificato per un giallo rimediato in semifinale (diffidato). La partita è finita 2-3 dopo i calci di rigore a favore del Milan, che ha conquistato la sua sesta Champions League della storia. Ecco, di seguito, le parole di Trezeguet: