A distanza di ben 22 lunghissimi anni, la finale di Manchester continua a 'rovinare' i sogni di alcuni giocatori bianconeri. Ospite al Festival dello Sport, David Trezeguet è ritornato a parlare della finale di Champions League contro il Milan all'Old Trafford. Ricordiamo che, il Milan aveva iniziato la Champions dal terzo turno preliminare contro lo Slovan Liberec, vincendo solo 1-0 a San Siro. La Juventus, invece, era Campione D'Italia in carica e superò il girone senza troppi problemi. In finale non fu' presente un grandissimo giocatore dei bianconeri: Pavel Nedved, squalificato per un giallo rimediato in semifinale (diffidato). La partita è finita 2-3 dopo i calci di rigore a favore del Milan, che ha conquistato la sua sesta Champions League della storia. Ecco, di seguito, le parole di Trezeguet:
Milan, le parole di Trezeguet sulla finale di Champions del 2003—
“A Manchester il più grande rammarico della mia vita, anche perché i rossoneri erano psicologicamente meno pronti di noi. E la Juve che arriverà dopo non avrà la forza per puntare a una finale europea“.
