Il noto rapper Ernia è stato intervistato da 'Cronache di Spogliatoio' e ha parlato della sua grande passione per il calcio e per il Milan in particolare
Ernia e il tifo per il Milan
Il tifo per il Milan e la prima volta allo stadio: "Ho cominciato a seguire il Milan dopo lo Scudetto del 2011, quando le cose hanno iniziato ad andare male. La mia prima volta a San Siro? Con mio padre, a vedere l'Inter... Quella è stata l'unica volta in cui sono andato da bambino. Era un Inter-Bologna, a lavoro avevano regalato dei biglietti a mio padre. Io sono sempre stato milanista, ma mi sono detto: 'Vai comunque'. Volevo vivere lo stadio. 2-0 con gol di Materazzi. Ricordo lo speaker che disse: 'Non segnava da 6 mesi'. Mi ricordo le finali di Champions fra il 2003 e il 2007, ma sono diventato un vero tifoso dopo il 2011".
Il periodo buio del Milan vissuto a Londra: "Con le cose che andavano male, mi sono detto: 'Devo far vedere quanto ci tengo perché il Milan rappresenta la mia città. Quando ero a Londra, passavo i weekend in un pub sfigatissimo che faceva vedere la Serie A. Era una cosa folle: in giro per il mondo mostrano sempre la Premier o la Liga. Non hanno idea di cosa sia il campionato italiano. Non so perché lì ci fosse in tv la Serie A, anche perché oltre me non c'era nessun italiano. Quell'annata fu disastrosa: era il 14/15, arrivammo decimi".