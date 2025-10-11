Il noto rapper Ernia è stato intervistato da 'Cronache di Spogliatoio' e ha parlato della sua grande passione per il calcio e per il Milan in particolare

11 ottobre 2025

Ernia e il tifo per il Milan — Il tifo per il Milan e la prima volta allo stadio: "Ho cominciato a seguire il Milan dopo lo Scudetto del 2011, quando le cose hanno iniziato ad andare male. La mia prima volta a San Siro? Con mio padre, a vedere l'Inter... Quella è stata l'unica volta in cui sono andato da bambino. Era un Inter-Bologna, a lavoro avevano regalato dei biglietti a mio padre. Io sono sempre stato milanista, ma mi sono detto: 'Vai comunque'. Volevo vivere lo stadio. 2-0 con gol di Materazzi. Ricordo lo speaker che disse: 'Non segnava da 6 mesi'. Mi ricordo le finali di Champions fra il 2003 e il 2007, ma sono diventato un vero tifoso dopo il 2011".