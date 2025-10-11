Chi c'era in panchina quando il Milan conquistò il penultimo Scudetto della sua storia? Proprio quel Massimiliano Allegri che ora è tornato a sedere sulla panchina rossonera. Nella rosa del tecnico livornese, durante quella stagione, c'era anche Marek Jankulosvki, terzino sinistro ceco. Quella stagione fu l'ultima di Jankulovski al Milan, il quale fece in tempo ad aggiungere alla propria bacheca personale un altro trofeo vinto in maglia rossonera, l'unico Scudetto della sua carriera. L'ex terzino sinistro restò al Milan per sei stagioni, dal 2005 al 2011. In precedenza, aveva già avuto esperienze in Serie A, prima al Napoli e poi all'Udinese. Per il format 'Storie di Serie A', per 'Radio TV Serie A', Dan Peterson lo ha intervistato e Jankulovski (che di recente ha fatto visita a San Siro) ha raccontato di tutta la sua esperienza in Italia, soffermandosi poi sugli anni in rossonero. Di seguito, si riportano le sue parole.