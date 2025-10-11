Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Jankulovski ricorda i tempi in rossonero: “Il 2007 è stato l’anno più bello”

INTERVISTE

Jankulovski ricorda i tempi in rossonero: “Il 2007 è stato l’anno più bello”

Jankulovski ricorda i tempi in rossonero: 'Il 2007 è stato l'anno più bello'
Per 'Storie di Serie A' a 'Radio TV Serie A' Dan Peterson ha intervistato Marek Jankulovski. Tra i vari temi trattati, ha ricordato i tempi trascorsi al Milan
Redazione PM

Chi c'era in panchina quando il Milan conquistò il penultimo Scudetto della sua storia? Proprio quel Massimiliano Allegri che ora è tornato a sedere sulla panchina rossonera. Nella rosa del tecnico livornese, durante quella stagione, c'era anche Marek Jankulosvki, terzino sinistro ceco. Quella stagione fu l'ultima di Jankulovski al Milan, il quale fece in tempo ad aggiungere alla propria bacheca personale un altro trofeo vinto in maglia rossonera, l'unico Scudetto della sua carriera. L'ex terzino sinistro restò al Milan per sei stagioni, dal 2005 al 2011. In precedenza, aveva già avuto esperienze in Serie A, prima al Napoli e poi all'Udinese. Per il format 'Storie di Serie A', per 'Radio TV Serie A', Dan Peterson lo ha intervistato e Jankulovski (che di recente ha fatto visita a San Siro) ha raccontato di tutta la sua esperienza in Italia, soffermandosi poi sugli anni in rossonero. Di seguito, si riportano le sue parole.

Jankulovski ricorda gli anni al Milan

—  

Su Ancelotti: “Ho avuto fortuna a fare 4 anni con Ancelotti, aveva un grande carattere, è una persona super, rispettata da tutti. Non è facile gestire tutti quei campioni ma lui ha vinto tutto quello che poteva e sono convinto che farà bene anche con il Brasile, spero vinca il mondiale. Anche con lui bastava uno sguardo e ci si intendeva. Non c’è ad oggi un giocatore che non voglia bene a Carlo.”

LEGGI ANCHE

Sugli anni al Milan: “Mi è rimasto tutto: per un ragazzo di Ostrava alzare la Champions League insieme a tutti quei campioni è stato un sogno, non me lo sarei mai immaginato, erano fuoriclasse non solo in campo ma anche fuori. Sono stati sei anni bellissimi ma il 2007 è stato quello più bello.”

LEGGI ANCHE: Camarda riferimento offensivo. Bartesaghi muro difensivo: che esordio con l'Italia Under 21>>>

Il ricordo di Milan-Manchester United (2007): “Ancora più della finale è stato il ritorno in casa con il Manchester United di Ronaldo, Rooney, Giggs, Van Der Sar... all’andata avevamo perso 3-2. Una giornata di pioggia infinita fino alla sera della partita. 3-0 per noi e andammo a vincere il trofeo.”

Leggi anche
Paganini su Pioli: “Se perde a Milano rischia di essere esonerato”
Walker: “Avrei potuto fare meglio. Il Milan non si rifiuta. Sono stato egoista”....

© RIPRODUZIONE RISERVATA