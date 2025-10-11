LEGGI ANCHE: Caprile è un portiere da Milan: prestazioni eccellenti e miracoli. Un numero sorprendente>>>
Walker spiega così il suo passaggio al Milan: "Sentivo di avere ancora qualcosa da dimostrare, che potevo ancora giocare a un alto livello. Quando è arrivata una proposta da un club come il Milan, non pensavo di poterla rifiutare. Quando sono tornato in estate ho avuto tempo per riflettere su tutto. Però non me ne pento, volevo sempre giocare all’estero e fare questa esperienza. Sono contento di aver fatto quei sei mesi, anche se probabilmente avrei potuto fare un po’ meglio".
