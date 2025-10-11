Pianeta Milan
Walker: 'Avrei potuto fare meglio. Il Milan non si rifiuta. Sono stato egoista'. Ecco il motivo
L'ex terzino del Milan Kyle Walker torna a parlare della sua scelta di lasciare il Manchester City per passare in rossonero. Ecco le sue parole
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Kyle Walker è stato il titolare della fascia destra del Milan per pochi mesi: arrivato a gennaio in prestito dal Manchester City non è stato riscattato a fine stagione: "Ero il capitano del City, e sei il primo a dover rispondere quando le cose non vanno bene. In quel momento della stagione, avrei dovuto andarmene? Guardandolo ora, probabilmente no", queste le parole del terzino a Sky Sports UK.

Walker parla del Milan

Walker continua: "Avrei dovuto stare vicino o accanto ai miei compagni di squadra, ai miei amici e alle persone che considero la mia famiglia. Ma per la prima volta, probabilmente nella mia carriera, sono stato egoista e ho pensato a me stesso perché volevo giocare a calcio. Non lo vedo come un motivo sbagliato, ma non ero felice di stare in panchina e giocare qua e là, quando capitava".

Walker spiega così il suo passaggio al Milan: "Sentivo di avere ancora qualcosa da dimostrare, che potevo ancora giocare a un alto livello. Quando è arrivata una proposta da un club come il Milan, non pensavo di poterla rifiutare. Quando sono tornato in estate ho avuto tempo per riflettere su tutto. Però non me ne pento, volevo sempre giocare all’estero e fare questa esperienza. Sono contento di aver fatto quei sei mesi, anche se probabilmente avrei potuto fare un po’ meglio".

