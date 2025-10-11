Walker continua: "Avrei dovuto stare vicino o accanto ai miei compagni di squadra, ai miei amici e alle persone che considero la mia famiglia. Ma per la prima volta, probabilmente nella mia carriera, sono stato egoista e ho pensato a me stesso perché volevo giocare a calcio. Non lo vedo come un motivo sbagliato, ma non ero felice di stare in panchina e giocare qua e là, quando capitava".