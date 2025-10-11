Per Caprile 7 partite giocate in stagione con solo 7 gol subiti e una media di più di tre parate a partite. Con poco più di due di queste arrivate da tiri effettuati in area di rigore. 42 tocchi partita con una sola porta inviolata in stagione. 76% di parate e 42% di passaggi lunghi. Sofascore riporta le migliori prestazioni in stagione e il voto più basso è 7,5. Un inizio di stagione stratosferico per Caprile. Non è solo in questa stagione, Caprile sta giocando a grandi livelli già da qualche anno con i sardi. Guardiamo qualche miracolo, ad esempio contro l'Udinese dove ha tenuto in piede il suo Cagliari. Ecco il video.

Anche contro il Parma è stato autore di salvataggi davvero degni di nota.

Come abbiamo visto i numeri sono davvero impressionanti: certo c'è anche tanto merito del lavoro di Pisacane, ma subire solo 7 gol con il Cagliari è un grande segnale e una grande prova del portiere di livello che è diventato Caprile al giorno d'oggi. Anche i 42 tocchi a partita sono molti, sintomo di un portiere in grado di giocare con i piedi, qualità importante per il Milan di Allegri visto che Maignan è uno dei migliori in Serie A sotto questo punto di vista.

Il Milan dovrà muoversi il prima possibile visto che sul giocatore ci sarebbe anche l'Inter e non solo. Ricordiamo che Caprile è un portiere italiano ancora giovane per il ruolo visto che è un classe 2001. Inoltre sta salendo di prestazioni stagione dopo stagione e questa in corsa sembrerebbe essere quella della completa consacrazione. Sarebbe, sulla carta, un investimento molto sensato per i rossoneri. Vedremo se sarà lui il possibile erede di Maignan. Quanto potrebbe costare? Difficile dirlo, ma le prestazioni e la tanta richiesta potrebbero fare schizzare in alto il suo prezzo.