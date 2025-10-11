Pianeta Milan
Calciomercato Milan, con il futuro di Mike Maignan sempre più in bilico, Elia Caprile potrebbe essere il colpo giusto per la porta? I numeri e la nostra analisi
Milan, Caprile può essere davvero il futuro della porta rossonera? Secondo le ultime notizia di calciomercato, il futuro di Mike Maignan sembrerebbe essere sempre più lontano. Il giornalista Matteo Moretto ha parlato più volte di trattative bloccate per il possibile rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2026, con il francese che potrebbe andare via a gennaio o a fine stagione. Si parla quindi dei possibili eredi: tra i nomi fatti ci sarebbe quello di Elia Caprile, portiere del Cagliari. Abbiamo analizzato la sua stagione fino a questo punto.

Milan, Caprile al Cagliari

Noi di Pianeta Milan abbiamo analizzato i numeri stagionali (fino a questo momento) di Caprile con la maglia del Cagliari. In nostro aiuto 'Opta' e 'Sofascore'.

Per Caprile 7 partite giocate in stagione con solo 7 gol subiti e una media di più di tre parate a partite. Con poco più di due di queste arrivate da tiri effettuati in area di rigore. 42 tocchi partita con una sola porta inviolata in stagione. 76% di parate e 42% di passaggi lunghi. Sofascore riporta le migliori prestazioni in stagione e il voto più basso è 7,5. Un inizio di stagione stratosferico per Caprile. Non è solo in questa stagione, Caprile sta giocando a grandi livelli già da qualche anno con i sardi. Guardiamo qualche miracolo, ad esempio contro l'Udinese dove ha tenuto in piede il suo Cagliari. Ecco il video.

Anche contro il Parma è stato autore di salvataggi davvero degni di nota.

Come abbiamo visto i numeri sono davvero impressionanti: certo c'è anche tanto merito del lavoro di Pisacane, ma subire solo 7 gol con il Cagliari è un grande segnale e una grande prova del portiere di livello che è diventato Caprile al giorno d'oggi. Anche i 42 tocchi a partita sono molti, sintomo di un portiere in grado di giocare con i piedi, qualità importante per il Milan di Allegri visto che Maignan è uno dei migliori in Serie A sotto questo punto di vista.

Il Milan dovrà muoversi il prima possibile visto che sul giocatore ci sarebbe anche l'Inter e non solo. Ricordiamo che Caprile è un portiere italiano ancora giovane per il ruolo visto che è un classe 2001. Inoltre sta salendo di prestazioni stagione dopo stagione e questa in corsa sembrerebbe essere quella della completa consacrazione. Sarebbe, sulla carta, un investimento molto sensato per i rossoneri. Vedremo se sarà lui il possibile erede di Maignan. Quanto potrebbe costare? Difficile dirlo, ma le prestazioni e la tanta richiesta potrebbero fare schizzare in alto il suo prezzo.

