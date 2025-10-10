La situazione di Maignan

Le parole di Moretto: "Già ve l'ho detto tante volte, ve lo ribadisco: le trattative per il rinnovo di Maignan che ha un contratto in scadenza nel giugno 2026 con il Milan sono ferme. Dopo una fase in cui le parti sembravano davvero vicine alla firma si è entrati in una fase di stallo, perché il Milan ha deciso di prendere tempo, ha chiesto tempo all'entourage, ha rallentato questo processo che portava alla firma per una serie di motivazioni. Maignan quest'estate è stato vicino al Chelsea, aveva detto di sì, poi l'operazione non si è chiusa perché i due club non hanno trovato un accordo sulle cifre".