Calciomercato Milan, Origi e i rossoneri sarebbero a un passo dall'accordo per la risoluzione del contratto del calciatore belga. I dettagli da 'La Gazzetta dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Divock Origi non è stato di certo il migliore dei colpi in casa Milan: arrivato a parametro zero dopo l'anno dello Scudetto, il belga ha giocato pochissimo e segnato solo un gol (bellissimo quanto inutile) contro il Sassuolo. Secondo 'La Gazzetta dello Sport' mancherebbero solo alcuni passaggi legali per la risoluzione del contratto tra l'attaccante e il Diavolo.

Il contratto di Origi è in scadenza al termine di questa stagione, ma il Milan potrebbe risparmiare qualcosa dei 4 milioni di euro netti che deve al belga.

Come scrive la rosea, risparmiare su otto mensilità (che tradotti in cifre sarebbero circa 2 milioni e 700 mila euro) per un giocatore fuori dal progetto del Milan potrebbe essere importantissimo: oggi Origi guadagna più di Modric e di Rabiot. Secondo il quotidiano le mediazioni tra gli agenti e l’ad Furlani avrebbero portato a un accordo di separazione. Si attendono quindi i comunicati del caso e magari qualche dettaglio più specifico sull'accordo e quanto risparmierà davvero il Milan.

