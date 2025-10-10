Come scrive la rosea, risparmiare su otto mensilità (che tradotti in cifre sarebbero circa 2 milioni e 700 mila euro) per un giocatore fuori dal progetto del Milan potrebbe essere importantissimo: oggi Origi guadagna più di Modric e di Rabiot. Secondo il quotidiano le mediazioni tra gli agenti e l’ad Furlani avrebbero portato a un accordo di separazione. Si attendono quindi i comunicati del caso e magari qualche dettaglio più specifico sull'accordo e quanto risparmierà davvero il Milan.