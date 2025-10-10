Calciomercato Milan, non solo futuro, i rossoneri potrebbero pensare anche a tenere i propri big: occhio al possibile rinnovo di Tomori. Le ultime novità da 'Il Corriere dello Sport'
Fikayo Tomori, scrive 'Il Corriere dello Sport', è salito nettamente di prestazioni, questo grazie a una crescita individuale e di tutto il reparto con l'arrivo in panchina di Massimiliano Allegri al Milan. L'evoluzione stagionale dell'inglese passerebbe anche da una modifica nella fase difensiva rossonera: stop alle uscite avventate in pressing, spazio alla organizzazione e alla compattezza. Per ora tutti i difensori del Milan ne stanno beneficiando, compreso lo stesso Tomori.
Milan, rinnovo Tomori: il punto
Questo cambio di atteggiamento in campo, si legge, sarebbe molto apprezzato dalla dirigenza rossonero, così come il suo comportamento all'interno dello spogliatoio: Tomori è uno dei senatori del gruppo, parla fluentemente l'italiano e sarebbe sempre molto disponibile con i tifosi.