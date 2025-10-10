Pianeta Milan
Calciomercato Milan, non solo futuro, i rossoneri potrebbero pensare anche a tenere i propri big: occhio al possibile rinnovo di Tomori. Le ultime novità da 'Il Corriere dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Fikayo Tomori, scrive 'Il Corriere dello Sport', è salito nettamente di prestazioni, questo grazie a una crescita individuale e di tutto il reparto con l'arrivo in panchina di Massimiliano Allegri al Milan. L'evoluzione stagionale dell'inglese passerebbe anche da una modifica nella fase difensiva rossonera: stop alle uscite avventate in pressing, spazio alla organizzazione e alla compattezza. Per ora tutti i difensori del Milan ne stanno beneficiando, compreso lo stesso Tomori.

Questo cambio di atteggiamento in campo, si legge, sarebbe molto apprezzato dalla dirigenza rossonero, così come il suo comportamento all'interno dello spogliatoio: Tomori è uno dei senatori del gruppo, parla fluentemente l'italiano e sarebbe sempre molto disponibile con i tifosi.

Il rinnovo, scrive il quotidiano, sarebbe una possibilità concreta: con la scadenza fissata nel giugno 2027, ci sarebbero stati già alcuni incontri con l'entourage per capire richieste ed eventuali offerte. Secondo 'Il Corriere dello Sport', se tutto dovesse andare nel verso giusto, la firma potrebbe arrivare anche a breve

