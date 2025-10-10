Calciomercato Milan, Bouaddi: numeri sorprendenti con la Roma. Colpo ...

Calciomercato Milan, in estate i rossoneri si sono mossi molto specialmente a centrocampo. Il Diavolo, infatti, ha fatto tanti cambi nel reparto dopo la partenza di Reijnders: sono arrivati Modric, Ricci, Jashari e Rabiot rivoluzionando completamente la mediana di Allegri. Cambi che hanno dato i suoi frutti visto che la mediana è il punto di forza della squadra, grazie soprattutto alla leadership e alle qualità di Modric e Rabiot. Un reparto che invece è cambiato poco è stato l'attacco. Per il futuro, però, il Milan potrebbe lavorare a un colpo molto importante. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA