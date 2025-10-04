Milan, Rakitic: 'Modric intelligenza superiore. Ecco la chiave. Scudetto se..'

L'ex centrocampista di Siviglia e Barcellona Ivan Rakitic è stato intervistato da 'La Gazzetta dello Sport' parla di Luka Modric : "Me lo ricordo bene. Primo marzo 2006, amichevole Croazia-Argentina a Basilea. Io giocavo per il Basilea e valutavo già il cambio di federazione. Andai allo stadio con i biglietti del club, Luka quel giorno esordiva in nazionale e la gente mi diceva “guarda che puoi giocare con lui”", questo il primo impatto con il centrocampista rossonero. Ma com'è nello spogliatoio : "Non è un uomo da discorsi frequenti ma, quando parla, è bene stare molto attenti. Parla in modo serio, concreto, non grida mai ma dà indicazioni chiare . Gli piacciono gli scherzi però, quando si fa sul serio, è molto concentrato e cura tutti i dettagli", racconta Rakitic .

Milan, Rakitic racconta Modric

Cosa dice Modric di Milano e del Milan? "Ci siamo sentiti ieri. Luka è molto contento, mi ha invitato a Milano, dice che il calcio è molto diverso rispetto alla Spagna ma si trova benissimo. È molto felice dei compagni e della vita in Italia: la sua famiglia si sta godendo questo nuovo capitolo e per noi calciatori la famiglia è sempre molto importante. Luka per tutto questo deve ringraziare Igli Tare: è stato lui a portarlo al Milan. Io pensavo avrebbe finito al Real ma, come amico e fratello, vederlo al Milan mi dà una grandissima allegria. Celebrerò tutte le sue vittorie, personali e di squadra, come se fossero mie".