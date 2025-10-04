Milan, Rakitic: 'Modric intelligenza superiore. Ecco la chiave. Scudetto se..'

Fisico ed energie anche a 40 anni per Modric. Come è possibile? Rakitic racconta: "Bisogna capire che Luka è totalmente diverso dagli altri per il suo modo di vivere e lavorare. Il calcio oggi è più giovane che in passato, ma dà la possibilità a chi lavora molto bene di prolungare la carriera. A Luka piace la sua professione, lui vive per il calcio e fa tutto bene. Ha la sua squadra di lavoro, un preparatore fisico con cui lavora tutti giorni. Soprattutto, ha un’intelligenza calcistica che lo mette davanti a tutti e lo dico con grande rispetto per gli altri: ci sono giocatori più forti, più rapidi ma l’intelligenza di Luka è troppo superiore. Modric capisce il gioco e lavora ogni giorno fisicamente, infatti ora sta meglio che mai. Quello che conta, l’avrete capito, è curare i dettagli. La chiave è essere felici: solo se sei felice, puoi giocare bene".
LEGGI ANCHE: Tare fiuta il colpo per completare il suo Milan: la Premier 'svende' un giocatore importante>>>
Può vincere subito lo Scudetto con il Milan? "Sì, è possibile ma si deciderà a marzo. A me piacciono le squadre che crescono durante l’anno: non devi essere al top a novembre o febbraio, ma in primavera. Se i giocatori lo faranno, con un allenatore come Allegri che ha vinto tutto, potranno vincere", questa la risposta di Rakitic.
© RIPRODUZIONE RISERVATA