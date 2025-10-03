L'ingresso in campo di Rafael Leao contro il Napoli ha fatto storcere un po' il naso a Massimiliano Allegri . E non solo. Molti opinionisti e giornalisti hanno commentato lo scarso impegno e la scarsa dedizione mostrata dal portoghese in un momento di sofferenza della sua squadra. Tra questi, Federica Zille ha dato il suo parere a 'Milan Vibes'. Di seguito, si riportano le parole della giornalista di 'DAZN'.

Milan, il commento di Zille su Leao

Le parole della giornalista su Leao: "Secondo me partirà Gimenez dall’inizio, però l’obiettivo è mandare tra i titolari Rafa Leao. Secondo me se Leao ha lo stesso approccio e lo stesso spirito che ha avuto quando è entrato contro il Napoli, manca ancora un po’ di tempo per vederlo titolare, perché non è entrato con lo spirito giusto. Con la squadra in inferiorità numerica e con un Modric che ti dà l’esempio di cosa devi fare in quel momento che è correre, faticare, lavorare, e non giocare per te stesso come ogni tanto tende a fare Rafa. Lo ha fatto pure contro il Napoli".