E ancora: "Ancora non lo vedo pronto ad essere titolare in una squadra di Allegri. Credo che in quella partita lì, la stizza che avrà visto, perché quando fa la diretta Twitch non si rende tanto ben conto che quel pallone calciato con rabbia da Allegri era conseguente a un suo poco impegno in campo, quindi dopo averlo capito, dopo averlo percepito, magari cambierà anche il suo atteggiamento. Quindi io vedo ancora Gimenez spalla di Pulisic".
LEGGI ANCHE: Juventus-Milan, le probabili formazioni: Bremer e Thuram fuori, Tomori dal primo minuto?>>>
Su Nkunku: "Non mi stupisce il ballottaggio tra Nkunku e Gimenez, perché secondo me la gente ha capito che Gimenez il suo lavoro lo fa e Nkunku da subentrato, con una Juve e una difesa stanca, può fare ancora di più la differenza”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA