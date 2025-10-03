Pianeta Milan
Zille: “Leao contro il Napoli non è entrato con lo spirito giusto”

Federica Zille, giornalista di 'DAZN', ha commentato l'ingresso in campo di Rafael Leao in Milan-Napoli. Ecco che cosa ha detto
L'ingresso in campo di Rafael Leaocontro il Napoli ha fatto storcere un po' il naso a Massimiliano Allegri. E non solo. Molti opinionisti e giornalisti hanno commentato lo scarso impegno e la scarsa dedizione mostrata dal portoghese in un momento di sofferenza della sua squadra. Tra questi, Federica Zille ha dato il suo parere a 'Milan Vibes'. Di seguito, si riportano le parole della giornalista di 'DAZN'.

Milan, il commento di Zille su Leao

Le parole della giornalista su Leao: "Secondo me partirà Gimenez dall’inizio, però l’obiettivo è mandare tra i titolari Rafa Leao. Secondo me se Leao ha lo stesso approccio e lo stesso spirito che ha avuto quando è entrato contro il Napoli, manca ancora un po’ di tempo per vederlo titolare, perché non è entrato con lo spirito giusto. Con la squadra in inferiorità numerica e con un Modric che ti dà l’esempio di cosa devi fare in quel momento che è correre, faticare, lavorare, e non giocare per te stesso come ogni tanto tende a fare Rafa. Lo ha fatto pure contro il Napoli".

E ancora: "Ancora non lo vedo pronto ad essere titolare in una squadra di Allegri. Credo che in quella partita lì, la stizza che avrà visto, perché quando fa la diretta Twitch non si rende tanto ben conto che quel pallone calciato con rabbia da Allegri era conseguente a un suo poco impegno in campo, quindi dopo averlo capito, dopo averlo percepito, magari cambierà anche il suo atteggiamento. Quindi io vedo ancora Gimenez spalla di Pulisic".

Su Nkunku: "Non mi stupisce il ballottaggio tra Nkunku e Gimenez, perché secondo me la gente ha capito che Gimenez il suo lavoro lo fa e Nkunku da subentrato, con una Juve e una difesa stanca, può fare ancora di più la differenza”.

