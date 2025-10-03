Il big match di questo turno di Serie A è Juventus-Milan . La sfida verrà disputata all'Allianz Stadium di Torino domenica sera alle 20:45. Dopo la vittoria contro il Napoli , si respira un clima di grande entusiasmo attorno al mondo rossonero. Contro i partenopei, ha brillato ancora una volta Alexis Saelemaekers . Il belga - che finalmente il Milan ha voluto trattenere in rosa dopo due anni di prestiti -potrebbe essere decisivo anche nella sfida contro i bianconeri. Così la pensa Paolo De Paola , intervenuto durante 'Maracanà', sulle frequenze di 'TMW Radio'.

Juventus-Milan, le riflessioni di De Paola

Il ritorno di Allegri e Rabiot a Torino: come vede questa sfida? "Se Tudor avrà il coraggio di togliere Koopmeiners e inserire un attaccante in più può giocarsela. Altrimenti per me può vincere 3-1 il Milan. Il Milan è squadra, la Juve no, sulla falsariga delle ultime stagioni. C'è indecisione, si cambia troppo spesso come negli ultimi anni. Tanto vale avere il coraggio di giocare con un attaccante in più, perché vedere la Juve arretrare e incassare gol è normale".