Da una parte Modric, dall'altra Yildiz: "Io direi più Saelemaekers-Yildiz, che possono essere i veri pericoli. Modric ha un ruolo ben chiaro, sta davanti alla difesa, puà lanciare Saelemaekers, che è tornato preziosissimo per il Milan. Salta l'uomo, ha corsa, segna. Può fare la differenza. Il belga è in salute, Yildiz lo è a tratti".
Si aspetta Leao dall'inizio? "Lo escludo. Per me non c'è partita. O è la partita della svolta per Tudor e Comolli, sennò si profila un Palladino all'orizzonte".
