De Paola: “Saelemaekers è tornato preziosissimo per il Milan. Può fare la differenza”

Alexis Saelemaekers ha iniziato benissimo questa stagione al Milan. Secondo Paolo De Paola, il quale si è espresso durante 'Maracanà' sulle frequenze di 'TMW Radio' potrebbe fare la differenza contro la Juventus
Il big match di questo turno di Serie A è Juventus-Milan. La sfida verrà disputata all'Allianz Stadium di Torino domenica sera alle 20:45. Dopo la vittoria contro il Napoli, si respira un clima di grande entusiasmo attorno al mondo rossonero. Contro i partenopei, ha brillato ancora una volta Alexis Saelemaekers. Il belga - che finalmente il Milan ha voluto trattenere in rosa dopo due anni di prestiti -potrebbe essere decisivo anche nella sfida contro i bianconeri. Così la pensa Paolo De Paola, intervenuto durante 'Maracanà', sulle frequenze di 'TMW Radio'.

Juventus-Milan, le riflessioni di De Paola

Il ritorno di Allegri e Rabiot a Torino: come vede questa sfida? "Se Tudor avrà il coraggio di togliere Koopmeiners e inserire un attaccante in più può giocarsela. Altrimenti per me può vincere 3-1 il Milan. Il Milan è squadra, la Juve no, sulla falsariga delle ultime stagioni. C'è indecisione, si cambia troppo spesso come negli ultimi anni. Tanto vale avere il coraggio di giocare con un attaccante in più, perché vedere la Juve arretrare e incassare gol è normale".

Da una parte Modric, dall'altra Yildiz: "Io direi più Saelemaekers-Yildiz, che possono essere i veri pericoli. Modric ha un ruolo ben chiaro, sta davanti alla difesa, puà lanciare Saelemaekers, che è tornato preziosissimo per il Milan. Salta l'uomo, ha corsa, segna. Può fare la differenza. Il belga è in salute, Yildiz lo è a tratti".

Si aspetta Leao dall'inizio? "Lo escludo. Per me non c'è partita. O è la partita della svolta per Tudor e Comolli, sennò si profila un Palladino all'orizzonte".

