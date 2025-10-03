Brocchi: “Mi aspetto una partita equilibrata. Il Milan è diventato squadra”

Le ultime uscite del Milan , in particolare la vittoria contro il Napoli , hanno mostrato una squadra solida, organizzata e con un grande spirito di sacrificio. Dopo la bruttissima scorsa stagione, Massimiliano Allegri ci ha messo poco per cementare il gruppo che ora sembra tutto unito verso la stessa direzione. Questa è l'impressione condivisa anche da Cristian Brocchi . L'ex giocatore (e anche allenatore) del Milan ha parlato a 'Tuttosport' dei rossoneri e, soprattutto, ha formulato la sua previsione per il loro prossimo impegno, Juventus-Milan .

Chi vince domenica? "Mi aspetto una partita equilibrata. Il Milan è diventato squadra: sa lottare e soffrire insieme. La Juve ha voglia e la volontà di mettere da parte gli ultimi risultati e rilanciarsi alla grande. Se mi devo sbilanciare dico che ha più probabilità di vincere il Milan. Ma al 51%... Ho molta stima nei confronti di Allegri: crea il gruppo a sua immagine e somiglianza: pragmatico, focalizzato sulla vittoria. I rossoneri dal centrocampo in su sono davvero forti. In difesa, però, gli manca ancora qualcosa... Ci vorrebbe un centrale forte, alla Bremer, per intenderci ...".