Juventus-Milan, in programma domenica sera all'Allianz Stadium, sarà una partita importante per la stagione della squadra di Massimiliano Allegri. Di partite importanti con la maglia rossonera Cristian Brocchi ne ha giocate molte. La sua breve parentesi da allenatore, invece, è stata meno fortunata. In ogni caso, 'Tuttosport' lo ha intervistato a due giorni a questa sfida di Serie A (qui l'intervista completa). Durante l'intervista, Brocchi ha ricordato le finali giocate contro la Juventus (sia da allenatore sia da giocatore).