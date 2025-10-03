Braglia: “La differenza sono le certezze del Milan e i dubbi della Juventus”

La partita di cartello di questo weekend di Serie A mette di fronte Juventus e Milan. Ad oggi, si tratta di una sfida di alta classifica. I bianconeri, infatti, hanno 11 punti, uno solo in meno dei rossoneri, che si trovano al primo posto al pari di Roma e Napoli. Se la classifica delle due squadre non è poi così diversa, sono diversi il momento di forma e l'umore delle due formazioni. È ciò che ha sottolineato Simone Braglia durante 'Maracanà', sulle frequenze di 'TMW Radio'.