Braglia: “La differenza sono le certezze del Milan e i dubbi della Juventus”

Simone Braglia è stato ospite di 'Maracanà', trasmissione di 'TMW Radio'. Ecco le sue parole sul big match tra Juventus e Milan, valido per la sesta giornata di Serie A
La partita di cartello di questo weekend di Serie A mette di fronte Juventus e Milan. Ad oggi, si tratta di una sfida di alta classifica. I bianconeri, infatti, hanno 11 punti, uno solo in meno dei rossoneri, che si trovano al primo posto al pari di Roma e Napoli. Se la classifica delle due squadre non è poi così diversa, sono diversi il momento di forma e l'umore delle due formazioni. È ciò che ha sottolineato Simone Braglia durante 'Maracanà', sulle frequenze di 'TMW Radio'.

Juventus-Milan, le sensazioni di Braglia

Il ritorno di Allegri e Rabiot a Torino: come vede questa sfida? "La differenza sono le certezze del Milan e i dubbi della Juve. C'è entusiasmo da parte del Milan, questa partita credo dia anche un indirizzo di quale sarà il campionato del Milan. Se la Juventus dovesse perdere, non andrebbe proprio bene. Se perdi contro il Milan ci sarebbe un contraccolpo psicologico che si ripercuoterebbe sulle prossime altrettanto dure settimane".

Da una parte Modric, dall'altra Yildiz: "Sono due ruoli diversi però. Per me in questa partita vince Yildiz, come prestazione. Perché ci sarà una marcatura asfissiante sul milanista, per non farlo ragionare. Detto questo Yildiz deve diventare come Modric ancora".

Si aspetta Leao dall'inizio? "No, diventerebbe troppo rischioso in un Milan che ha solo due traguardi".

