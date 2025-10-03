Durante questa settimana si è tanto parlato di Francesco Camarda . Era inevitabile perché domenica scorsa ha segnato il suo primo gol in Serie A . All'ultimo minuto di Lecce-Bologna l'attaccante classe 2008 - di proprietà del Milan - ha pareggiato i conti con un bel colpo di testa sul corner calciato da Berisha . Chi lo ha conosciuto da vicino è più titolato a parlare di questo ragazzo. Ecco dunque che cosa ha detto Filippo Galli , ex calciatore del Milan con un lungo trascorso da allenatore e gestore del settore giovanile rossonero. Di seguito, si riportano le sue parole a 'Radio TV Serie A'.

Milan, Galli crede in Camarda

Le parole su Camarda: "Sono contento per Francesco. C'era un po' già il dibattito, chi diceva che si era sbagliata scelta, il Milan e l'agente, il ragazzo, la famiglia, che avevano sbagliato scelta in merito alla squadra perché era una squadra a fondo classifica, perché non si sapeva quanto minutaggio potesse avere per crescere. Io credo che Di Francesco sia ben saldo in sella. Credo che sia un allenatore che possa aiutare un ragazzo come Camarda a crescere, a migliorare, a poter magari presto a tornare a casa nel Milan, dove è cresciuto".