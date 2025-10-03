Il weekend di Serie A è ormai alle porte. La sesta giornata di campionato si aprirà stasera alle 20:45 con Hellas Verona-Sassuolo. La giornata verrà chiusa tra due giorni con il posticipo della domenica sera. In programma all'Allianz Stadium c'è Juventus-Milan, il big match di giornata. C'è grande attesa per questa partita. Da una parte, i bianconeri arrivano da una serie di pareggi e di partite faticose, dall'altra, i rossoneri arrivano pieni di entusiasmo. La vittoria contro il Napoli del weekend scorso ha caricato ancora di più l'ambiente, che già si trovava in uno stato emotivo positivo per via delle ultime uscite. Durante 'Maracanà', trasmissione di 'TMW Radio', Massimo Bonanni ha fatto la sua previsione sulla partita.