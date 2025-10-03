Massimiliano Allegri sta avendo un ottimo impatto al ritorno sulla panchina del Milan . Tralasciando l'esordio da incubo contro la Cremonese , i rossoneri fin qui hanno ottenuto solo successi tra campionato e Coppa Italia. La squadra sta stupendo per la sua solidità difensiva. Eppure, non si può assolutamente dire che si stia vedendo un Milan esclusivamente difensivista. I primi sessanta minuti di Milan-Napoli e la partita contro l'Udinese hanno certificato ottimi progressi sul piano del gioco e della produzione offensiva. L'ex calciatore Angelo Gregucci ha risposto a una domanda sul tecnico livornese durante 'Maracanà', la trasmissione di 'TMW Radio'.

Milan, vede qualcosa di nuovo con Allegri? "Vedo sempre un tecnico molto focalizzato sul risultato. E' un grande para.... nella gestione delle risorse umane. E' una squadra che capisce i momenti della gara, ed è merito di Allegri. E' uno che ha anche la fortuna di avere un solo impegno settimanale, e che riesce a ottimizzare la squadra. Per me Leao non è un problema, come sento dire, perché Allegri ama lasciare liberi i suoi talenti. Perderà più tempo a cercare una difesa più rocciosa. Ha tanto da guadagnare questo Milan, e Allegri in questo momento è la miglior figura per ottimizzare tutto".