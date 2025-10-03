La tua impressione su Bartesaghi? Sappi che piace molto ad Allegri, anche se gli ha preferito Estupiñán. E ti dico anche il perché. Estupiñán è appena arrivato e Allegri ha detto: "Se io non lo metto subito, se non gli faccio capire come funzionano le cose in Italia, rischio di perderlo. Preferisco partire con lui piuttosto che con Bartesaghi, che comunque è molto apprezzato e piace molto anche all’interno dello staff tecnico. Allora, Luca, dopo queste premesse: Bartesaghi, secondo lo staff tecnico, che prospettiva ha nella partita con la Juventus? Opinione generale su Bartesaghi".

Luca Diddi: "Allora, intanto Bartesaghi appartiene a quella categoria di giovani che hanno bisogno di crescere in maniera costruttiva. Questa è la cosa più importante. In questo momento, a mio avviso, non è un titolare da Milan, non è un giocatore che può fare il titolare nel Milan. È sicuramente un giocatore di prospettiva, ma non lo vedo come terzo difensivo a sinistra in questo momento, come terzo centrale, perché è un ruolo molto delicato".

Nella partita con la Juve se la dovrà vedere con João Mário – penso lui, non penso che giochi Kalulu da quinto – quindi Kalulu giocherà terzo, perché la Juve sarà più… Però dovrà dare una mano a Pavlović su Conceição, forse. Non pensare che Allegri vada all’uno contro uno, lasciando i tre attaccanti della Juve contro i tre difensori del Milan. È un po’ quello che è successo con Politano: usciranno le mezzali sui quinti della Juventus in modo che i due quinti del Milan possano indietreggiare in una difesa a cinque, per avere sempre il raddoppio sia su Conceição sia su Yildiz dalla parte opposta".

Carlo Pellegatti: "In generale, Bartesaghi è un giocatore che può tentare – esagero – la carriera di Calafiori. Calafiori quando è andato in Svizzera era più o meno come Bartesaghi, poi in Svizzera è cresciuto. Oppure era già più avanti di Bartesaghi?"

Luca Diddi: "No, quando è andato in Svizzera era come Bartesaghi. Però io, tra i due, se l’Arsenal vuole Calafiori, dico che oggi Calafiori sì, ma Bartesaghi no. Bartesaghi non è un giocatore da Arsenal in questo momento. E chi lo gestisce sa che non è ancora lo step giusto per andare eventualmente all’Arsenal, perché rischierebbe di bruciarsi. Serve un passaggio intermedio, oppure rimanere al Milan ancora per anni. Il passaggio intermedio per un giocatore come Bartesaghi può essere un campionato intermedio. Per me i campionati giusti sono Portogallo e Olanda, per farlo crescere nella maniera più tranquilla e idonea. Non l’Inghilterra: in questo momento lì si brucerebbe".